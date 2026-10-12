Нобелевскую премию по экономике 2026 года присудили за работу по "макроэкономической стабилизации"

Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля 2026 года присудили американским исследователям Роберту Э. Холлу и Майклу Вудфорду за их работу по «макроэкономической стабилизации». Об этом сообщили в Нобелевском комитете 12 октября, пишет УНН.

Королевская шведская академия наук решила присудить Премию Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля 2026 года Роберту Э. Холлу и Майклу Вудфорду «за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации» - сообщили в комитете.

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