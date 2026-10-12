Нобелевскую премию по экономике 2026 года присудили за работу по "макроэкономической стабилизации"
Киев • УНН
Роберт Э. Холл и Майкл Вудфорд стали лауреатами премии по экономике 2026 года. Их отметили за основы макроэкономической стабилизации.
Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля 2026 года присудили американским исследователям Роберту Э. Холлу и Майклу Вудфорду за их работу по «макроэкономической стабилизации». Об этом сообщили в Нобелевском комитете 12 октября, пишет УНН.
Королевская шведская академия наук решила присудить Премию Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля 2026 года Роберту Э. Холлу и Майклу Вудфорду «за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации»
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