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рф вдарила по газовидобувному об'єкту на Харківщині, через бойові дії перебої зі світлом у 3 областях

Київ • УНН

 • 558 перегляди

Через удар дрона на газовидобувному об’єкті сталася пожежа, критичне обладнання пошкоджено, постраждалих немає. У трьох областях є знеструмлення.

рф вдарила по газовидобувному об'єкту на Харківщині, через бойові дії перебої зі світлом у 3 областях
фото ілюстративне

росія атакувала газовидобувний об'єкт у Харківській області, на місці сталася пожежа, повідомили у Групі Нафтогаз 12 жовтня. Через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок бойових дій – на ранок 12 жовтня є нові знеструмлення у трьох областях, вказали в Міненерго та НЕК "Укренерго". Про це пише УНН.

Газовидобуток

Вночі росія атакувала газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз у Харківській області. Внаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа

- повідомили у Нафтогазі.

Як вказали у Нафтогазі, "працівники підприємства під час обстрілу перебували в укритті. Ніхто не постраждав"

"Через атаку було пошкоджено критичне обладнання. Наші працівники роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки влучання та не допустити ризиків для стабільної роботи енергосистеми", - зазначив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

"Наразі фахівці Групи працюють над ліквідацією аварійної ситуації та усуненням пошкоджень на об'єкті", - ідеться у повідомленні.

Що з енергосистемою

Також є наслідки бойових дій для енергосистеми, вказали в Міненерго.

"Через бойові дії частина споживачів у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання", - повідомили у Міненерго 12 жовтня.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців, зазначили у міністерстві.

Також перебої з енергопостачанням викликала негода.

"Через негоду без електропостачання залишається 63 населених пункти у Тернопільській, Житомирській та Хмельницькій областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням", - повідомили у міністерстві.

Графіки відключень

"Внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, сьогодні у низці регіонів України застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій", - вказали у Міненерго.

"Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, у частині областей сьогодні з 06:00 до кінця доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 1,5 черги) для всіх категорій споживачів", - уточнили у НЕК "Укренерго".

У Міненерго наголосили при цьому, що "оперативна інформація про наслідки атак і стан енергосистеми публікується виключно на офіційних ресурсах, без зайвої деталізації. Просимо користуватися лише перевіреними джерелами та не поширювати матеріали, які можуть допомогти ворогу".

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 12 жовтня, станом на 09:30, воно було на 1,7% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 9 жовтня. Причини змін – менший обсяг застосованих заходів обмеження. А також – хмарна погода і дощ у частині областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Вчора, 11 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 4 жовтня.

"Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 17:00 до 22:00", - закликали в Укренерго.

Юлія Шрамко

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