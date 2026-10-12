рф ударила по газодобывающему объекту в Харьковской области, из-за боевых действий перебои со светом в 3 областях

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россия атаковала объект газодобычи в Харьковской области, на месте произошёл пожар, сообщили в Группе Нафтогаз 12 октября. Из-за повреждения энергетического оборудования в результате боевых действий утром 12 октября появились новые отключения электроэнергии в трёх областях, указали в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго". Об этом пишет УНН.

Газодобыча

Ночью россия атаковала газодобывающую инфраструктуру Группы Нафтогаз в Харьковской области. В результате удара реактивного дрона возник пожар - сообщили в Нафтогазе.

Как указали в Нафтогазе, "работники предприятия во время обстрела находились в укрытии. Никто не пострадал".

"В результате атаки было повреждено критическое оборудование. Наши работники делают всё возможное, чтобы как можно скорее устранить последствия попадания и не допустить рисков для стабильной работы энергосистемы", - отметил исполняющий обязанности председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

"В настоящее время специалисты Группы работают над ликвидацией аварийной ситуации и устранением повреждений на объекте", - говорится в сообщении.

Что с энергосистемой

Также есть последствия боевых действий для энергосистемы, указали в Минэнерго.

"Из-за боевых действий часть потребителей в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях временно остаётся без электроснабжения", - сообщили в Минэнерго 12 октября.

Там, где позволяет ситуация с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев, отметили в министерстве.

Также перебои с энергоснабжением вызвала непогода.

"Из-за непогоды без электроснабжения остаются 63 населённых пункта в Тернопольской, Житомирской и Хмельницкой областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением", - сообщили в министерстве.

Графики отключений

"Вследствие сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, сегодня в ряде регионов Украины применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Это вынужденный шаг, который помогает избежать перегрузки сетей и уберечь систему от масштабных аварий", - указали в Минэнерго.

"Для предотвращения перегрузок оборудования, повреждённого предыдущими российскими обстрелами, в части областей сегодня с 06:00 до конца суток вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений (объёмом до 1,5 очереди) для всех категорий потребителей", - уточнили в НЭК "Укрэнерго".

В Минэнерго при этом подчеркнули, что "оперативная информация о последствиях атак и состоянии энергосистемы публикуется исключительно на официальных ресурсах, без излишней детализации. Просим пользоваться только проверенными источниками и не распространять материалы, которые могут помочь врагу".

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 12 октября, по состоянию на 09:30 оно было на 1,7% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день — в пятницу, 9 октября. Причины изменений — меньший объём применённых мер ограничения. А также облачная погода и дождь в части областей, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение объёма энергопотребления из общей сети. Вчера, 11 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,9% выше, чем максимум предыдущего воскресенья — 4 октября.

"Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов с 17:00 до 22:00", - призвали в Укрэнерго.