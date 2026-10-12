Держбюджет України недоотримав майже 50 млрд грн доходів - міністр

Загальний фонд державного бюджету України цього року недоотримав майже 50 млрд грн запланованих доходів. Водночас інфляція прискорилася. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час виступу у парламенті 12 жовтня, передає УНН.

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"За січень-вересень загальний фонд держбюджету вже недоотримав майже 50 мільярдів гривень запланованих доходів, з яких 32 мільярди гривень - у серпні та вересні. По року недонадходження податкових платежів може скласти очікувано 70 мільярдів гривень", – заявив Сергій Марченко.

Також, за його словами, інфляція прискорюється під впливом зростання витрат і порушення постачання.

"У вересні споживчі ціни зросли на 2,1 відсотка, а річна інфляція прискорилась до 10 відсотків", – зазначив посадовець.

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