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Держбюджет України недоотримав майже 50 млрд грн доходів - міністр

Київ • УНН

 • 1778 перегляди

За січень–вересень бюджет недоотримав майже 50 млрд грн, а річний дефіцит податкових надходжень може сягнути 70 млрд. Інфляція зросла до 10%.

Держбюджет України недоотримав майже 50 млрд грн доходів - міністр

Загальний фонд державного бюджету України цього року недоотримав майже 50 млрд грн запланованих доходів. Водночас інфляція прискорилася. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час виступу у парламенті 12 жовтня, передає УНН.

Деталі

"За січень-вересень загальний фонд держбюджету вже недоотримав майже 50 мільярдів гривень запланованих доходів, з яких 32 мільярди гривень - у серпні та вересні. По року недонадходження податкових платежів може скласти очікувано 70 мільярдів гривень", – заявив Сергій Марченко.

Також, за його словами, інфляція прискорюється під впливом зростання витрат і порушення постачання.

"У вересні споживчі ціни зросли на 2,1 відсотка, а річна інфляція прискорилась до 10 відсотків", – зазначив посадовець.

Нагадаємо

Проєкт Бюджету-2027 передбачає дефіцит 15% ВВП і борг понад 110% ВВП. На безпеку та оборону планують спрямувати 4,885 трлн грн. Скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші.

Алла Кіосак

ЕкономікаФінанси
Державний бюджет
Сергій Марченко
Україна