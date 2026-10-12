Государственный бюджет Украины недополучил почти 50 млрд грн доходов — министр

$44.8550.14
ukenru
06:19 • 11083 просмотра
89 из 121 запущенного рф дрона обезвредили за ночь, в том числе более 70% реактивных
03:30 • 37870 просмотра
Ничто и никто не сломит Украину в борьбе с агрессией рф — Туск после разговора с Зеленским
12 октября, 00:57 • 48762 просмотра
Маск — прежде всего бизнесмен: «Флеш» прокомментировал слухи об отключении Starlink в Украине
11 октября, 21:25 • 48877 просмотра
Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления — Сибига
11 октября, 20:21 • 44647 просмотра
Ракетный удар по пригороду Харькова: уже более 20 раненыхVideo
11 октября, 19:58 • 40569 просмотра
США угрожают прекратить поставки оружия Украине из-за ударов по российским НПЗ, PURL под угрозой — FT
11 октября, 19:34 • 37717 просмотра
рф потеряла более 50 тысяч военнослужащих за месяц, Украина — в 10 раз меньше — НАТО
11 октября, 18:24 • 38076 просмотра
Крупнейший металлургический завод Украины готовится полностью остановить производство из-за российских ударов
11 октября, 17:35 • 28852 просмотра
ЕС выделит Украине дополнительные средства на дроны и ракеты уже на этой неделе — фон дер Ляйен
11 октября, 16:39 • 28188 просмотра
Зеленский поддержал энергетическое перемирие с РФ, предложенное Трампом, и отдал соответствующие приказы ВСУVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
89%
746мм
Популярные новости
Доверие к Макрону упало до рекордных 15% на фоне кризисов во Франции — опрос11 октября, 22:53 • 9406 просмотра
На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей росгвардейцы проводят для школьников «уроки мужества»11 октября, 23:24 • 13817 просмотра
Силы обороны уничтожают вражеские пусковые установки, чтобы противодействовать баллистике — Хмара11 октября, 23:55 • 10484 просмотра
На оккупированной территории Луганщины Россия продолжает кампанию по «национализации» недвижимости — ОВА12 октября, 01:21 • 13528 просмотра
Что празднуют 12 октября в Украине и мире 02:58 • 4702 просмотра
публикации
Международный день девочек отмечают 11 октября: история и цель праздника11 октября, 10:54 • 63597 просмотра
Маммография в Украине: с какого возраста нужно проходить обследование и как сделать его бесплатноPhoto10 октября, 07:15 • 99297 просмотра
Как почистить душевую лейку, убрать налёт и восстановить равномерную струю воды9 октября, 14:52 • 117576 просмотра
В Украине упростили механизм аренды государственных помещений для провайдеров и дата-центров — каких изменений ожидать9 октября, 14:39 • 115695 просмотра
Парижский автосалон Mondial de l'Auto: даты и главные премьерыPhoto9 октября, 13:46 • 117756 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Легендарный американский певец Манилоу прервал концерт после 2 песен и отменил следующее выступление11 октября, 19:01 • 45904 просмотра
Звезда популярного американского сериала сломал ногу во время съёмок — пострадали ещё 3 человека11 октября, 17:25 • 24026 просмотра
Известная американская певица отменила концерт за несколько часов до начала из-за серьезной угрозы безопасности11 октября, 15:52 • 25018 просмотра
Имя Ярославы Магучих увековечили в космосе: в честь украинки назвали астероид возле Юпитера11 октября, 14:14 • 32488 просмотра
Бывшая «Мисс Вселенная» Оливия Калпо во второй раз стала мамой и показала фото из роддома11 октября, 14:05 • 21653 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Нефть марки Brent

Государственный бюджет Украины недополучил почти 50 млрд грн доходов — министр

Киев • УНН

 • 176 просмотра

За январь–сентябрь бюджет недополучил почти 50 млрд грн, а годовой дефицит налоговых поступлений может достичь 70 млрд. Инфляция выросла до 10%.

Государственный бюджет Украины недополучил почти 50 млрд грн доходов — министр

Общий фонд государственного бюджета Украины в этом году недополучил почти 50 млрд грн запланированных доходов. В то же время инфляция ускорилась. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время выступления в парламенте 12 октября, передает УНН.

Детали

"За январь–сентябрь общий фонд госбюджета уже недополучил почти 50 миллиардов гривен запланированных доходов, из которых 32 миллиарда гривен — в августе и сентябре. За год недопоступление налоговых платежей может составить, как ожидается, 70 миллиардов гривен", — заявил Сергей Марченко.

Также, по его словам, инфляция ускоряется под влиянием роста расходов и перебоев с поставками.

"В сентябре потребительские цены выросли на 2,1 процента, а годовая инфляция ускорилась до 10 процентов", — отметил чиновник.

Напомним

Проект бюджета-2027 предусматривает дефицит в размере 15% ВВП и долг свыше 110% ВВП. На безопасность и оборону планируют направить 4,885 трлн грн. Сколько Украине не хватает и где будут искать деньги.

Алла Киосак

ЭкономикаФинансы
Государственный бюджет
Сергей Марченко
Украина