Государственный бюджет Украины недополучил почти 50 млрд грн доходов — министр

Общий фонд государственного бюджета Украины в этом году недополучил почти 50 млрд грн запланированных доходов. В то же время инфляция ускорилась. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время выступления в парламенте 12 октября, передает УНН.

Детали

"За январь–сентябрь общий фонд госбюджета уже недополучил почти 50 миллиардов гривен запланированных доходов, из которых 32 миллиарда гривен — в августе и сентябре. За год недопоступление налоговых платежей может составить, как ожидается, 70 миллиардов гривен", — заявил Сергей Марченко.

Также, по его словам, инфляция ускоряется под влиянием роста расходов и перебоев с поставками.

"В сентябре потребительские цены выросли на 2,1 процента, а годовая инфляция ускорилась до 10 процентов", — отметил чиновник.

Напомним

Проект бюджета-2027 предусматривает дефицит в размере 15% ВВП и долг свыше 110% ВВП. На безопасность и оборону планируют направить 4,885 трлн грн. Сколько Украине не хватает и где будут искать деньги.