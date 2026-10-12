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кремль відмовляє Україні в перемир’ї для проведення виборів - ISW

Київ • УНН

 • 1260 перегляди

ISW вважає, що кремль використовує тему виборів для затягування війни. Зеленський готовий провести їх за 60-денного припинення вогню.

кремль відмовляє Україні в перемир’ї для проведення виборів - ISW

кремль продовжує демонструвати свою відданість продовженню війни, тим самим відмовляючи Україні в необхідному для проведення виборів перемир'ї. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

Деталі

Аналітики вказують на заяву заступника голови радбезу рф дмитра медведєва про те, що російські сили на полі бою та балістична зброя - це єдині інструменти, які наближають росію до перемоги в Україні.

За останній тиждень (між 4 та 11 жовтня) російські удари забрали життя понад 150 мирних жителів, і заява медведєва демонструє, що росія розглядає перемогу в Україні крізь призму завдання максимальної шкоди стратегічному тилу України, щоб Україна капітулювала перед вимогами росії

- йдеться у статті.

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Зазначається, що заяви російських чиновників щодо переговорів та виборів з'являються в той час, коли Україна має значний імпульс на полі бою, і, ймовірно, мають на меті зруйнувати підтримку України з боку Заходу, яка сприяла нещодавнім українським військовим успіхам.

кремль, ймовірно, оцінює, що російські війська зможуть повернути втрачений імпульс на полі бою після нещодавніх українських контратак і продовжити війну, якщо їм вдасться переконати західні держави припинити підтримку України. Тимчасове призупинення обміну розвідувальними даними США у березні 2025 року дозволило росії просуватися, зокрема, в курській області, і москва, ймовірно, прагне повторного припинення обміну критично важливими розвідувальними даними США

- припускають в ISW.

Там додають, що таким чином кремль намагається увічнити хибний наратив про те, що Україна є перешкодою на шляху до миру, перекладаючи відповідальність росії за підрив добросовісних переговорів на Україну, наполягаючи на своїх максималістських вимогах та відмовляючись від компромісів.

"росія навмисно використовує конституційну нездатність України проводити вибори через війну росії, щоб маніпулювати процесом переговорів та затягувати війну. росія може дозволити Україні провести вибори в будь-який момент, погодившись на припинення вогню, яке Сполучені Штати та Україна неодноразово пропонували", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий організувати вибори в країні, якщо росія погодиться на повне припинення вогню щонайменше на 60 днів.

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Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Інститут вивчення війни
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна