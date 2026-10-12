Кремль отказывает Украине в перемирии для проведения выборов — ISW

кремль продолжает демонстрировать свою приверженность продолжению войны, тем самым отказывая Украине в необходимом для проведения выборов перемирии. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

Аналитики указывают на заявление заместителя председателя совета безопасности рф дмитрия медведева о том, что российские силы на поле боя и баллистическое оружие — это единственные инструменты, которые приближают россию к победе в Украине.

За последнюю неделю (между 4 и 11 октября) российские удары унесли жизни более 150 мирных жителей, и заявление медведева демонстрирует, что россия рассматривает победу в Украине сквозь призму нанесения максимального ущерба стратегическому тылу Украины, чтобы Украина капитулировала перед требованиями россии — говорится в статье.

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Отмечается, что заявления российских чиновников относительно переговоров и выборов появляются в то время, когда Украина имеет значительный импульс на поле боя, и, вероятно, направлены на то, чтобы разрушить поддержку Украины со стороны Запада, которая способствовала недавним украинским военным успехам.

кремль, вероятно, оценивает, что российские войска смогут вернуть утраченный импульс на поле боя после недавних украинских контратак и продолжить войну, если им удастся убедить западные государства прекратить поддержку Украины. Временное приостановление обмена разведывательными данными США в марте 2025 года позволило россии продвигаться, в частности в курской области, и москва, вероятно, стремится к повторному прекращению обмена критически важными разведывательными данными США — предполагают в ISW.

Там добавляют, что таким образом кремль пытается увековечить ложный нарратив о том, что Украина является препятствием на пути к миру, перекладывая на Украину ответственность россии за подрыв добросовестных переговоров, настаивая на своих максималистских требованиях и отказываясь от компромиссов.

"россия намеренно использует конституционную неспособность Украины проводить выборы из-за войны россии, чтобы манипулировать процессом переговоров и затягивать войну. россия может позволить Украине провести выборы в любой момент, согласившись на прекращение огня, которое Соединенные Штаты и Украина неоднократно предлагали", — резюмируют аналитики.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов организовать выборы в стране, если россия согласится на полное прекращение огня как минимум на 60 дней.

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