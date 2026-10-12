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Марченко про виплати військовим і по соцпрограмах: затримок до кінця року не передбачається

Київ • УНН

 • 11463 перегляди

Виплати військовим і соціальні програми фінансують вчасно та повністю до кінця року. ЄС уже надав Україні 10 млрд євро, ще 17 млрд очікують.

Марченко про виплати військовим і по соцпрограмах: затримок до кінця року не передбачається

Грошове забезпечення військовослужбовців і соціальні програми в Україні фінансуються вчасно та в повному обсязі, а затримок із виплатами не очікують і до кінця року. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко від час засідання Верховної Ради 12 жовтня, передає УНН.

Деталі

"Грошове забезпечення військовослужбовців фінансується вчасно і в повному обсязі. Всі соціальні програми фінансуються вчасно і в повному обсязі. Немає жодних затримок по жодних програмах, і не передбачається до кінця року", – заявив Сергій Марченко.

Крім того, Україна продовжує отримувати фінансову підтримку від міжнародних партнерів. Цьогоріч, від Європейського Союзу вже надійшло 10 млрд євро, а до кінця року очікується ще 17 млрд євро.

"Ми активізували міжнародний трек, працюємо з ЄС, Міжнародним валютним фондом, країнами G7, Світовим банком та іншими міжнародними партнерами. Наше завдання — забезпечити конкретні графіки надходження коштів, передбачуваність фінансування та узгодження рішень на рівні всіх ключових партнерів", — зазначив Сергій Марченко.

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Алла Кіосак

ЕкономікаФінанси
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