Марченко про виплати військовим і по соцпрограмах: затримок до кінця року не передбачається

Грошове забезпечення військовослужбовців і соціальні програми в Україні фінансуються вчасно та в повному обсязі, а затримок із виплатами не очікують і до кінця року. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко від час засідання Верховної Ради 12 жовтня, передає УНН.

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"Грошове забезпечення військовослужбовців фінансується вчасно і в повному обсязі. Всі соціальні програми фінансуються вчасно і в повному обсязі. Немає жодних затримок по жодних програмах, і не передбачається до кінця року", – заявив Сергій Марченко.

Крім того, Україна продовжує отримувати фінансову підтримку від міжнародних партнерів. Цьогоріч, від Європейського Союзу вже надійшло 10 млрд євро, а до кінця року очікується ще 17 млрд євро.

"Ми активізували міжнародний трек, працюємо з ЄС, Міжнародним валютним фондом, країнами G7, Світовим банком та іншими міжнародними партнерами. Наше завдання — забезпечити конкретні графіки надходження коштів, передбачуваність фінансування та узгодження рішень на рівні всіх ключових партнерів", — зазначив Сергій Марченко.

Марченко: Україна не отримала 29,5 млрд доларів через невиконання міжнародних зобов’язань

Нагадаємо

Президент підписав закон, який збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно за рахунок позики ЄС. Документ також передбачає 40 млрд грн на комплексні плани стійкості регіонів.