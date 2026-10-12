Марченко о выплатах военным и по соцпрограммам: задержек до конца года не предусматривается

Денежное обеспечение военнослужащих и социальные программы в Украине финансируются своевременно и в полном объёме, а задержек с выплатами не ожидается и до конца года. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время заседания Верховной Рады 12 октября, передаёт УНН.

Детали

"Денежное обеспечение военнослужащих финансируется своевременно и в полном объёме. Все социальные программы финансируются своевременно и в полном объёме. Нет никаких задержек ни по одной программе, и до конца года они не предусматриваются", — заявил Сергей Марченко.

Кроме того, Украина продолжает получать финансовую поддержку от международных партнёров. В этом году от Европейского Союза уже поступило 10 млрд евро, а до конца года ожидается ещё 17 млрд евро.

"Мы активизировали международное направление, работаем с ЕС, Международным валютным фондом, странами G7, Всемирным банком и другими международными партнёрами. Наша задача — обеспечить конкретные графики поступления средств, предсказуемость финансирования и согласование решений на уровне всех ключевых партнёров", — отметил Сергей Марченко.

Марченко: Украина не получила 29,5 млрд долларов из-за невыполнения международных обязательств

Напомним

Президент подписал закон, который увеличивает расходы на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн, преимущественно за счёт займа ЕС. Документ также предусматривает 40 млрд грн на комплексные планы устойчивости регионов.