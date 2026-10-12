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Марченко: Украина не получила 29,5 млрд долларов из-за невыполнения международных обязательств

Киев • УНН

 • 1388 просмотра

Из-за невыполнения международных обязательств Украина недополучила $29,5 млрд. До конца года оборонному сектору не хватает еще $27 млрд.

Марченко: Украина не получила 29,5 млрд долларов из-за невыполнения международных обязательств

Из-за невыполнения международных обязательств Украина уже недополучила 29,5 миллиарда долларов. Кроме того, по состоянию на август сектор безопасности и обороны Украины испытывал дефицит финансирования. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время заседания Верховной Рады, передает УНН.

Детали

Мы все должны понимать, что продолжение войны требует все больше и больше ресурсов. Каждый год цена войны растет. Если в 2022 году потребность оборонного сектора составляла 105 миллиардов долларов США, то сейчас расходы на оборону — 155 миллиардов долларов США. На фоне интенсификации боевых действий сектора Сил безопасности и обороны по состоянию на август зафиксировали недофинансирование в объеме 27 миллиардов долларов США до конца года. Причиной этого стало то, что партнеры не обеспечили предоставление двусторонней помощи, и сейчас мы активно ищем решение. Вместе с тем в результате невыполнения взятых на себя международных обязательств мы уже недополучили 29,5 миллиарда долларов США

- заявил Сергей Марченко.

По словам министра, эту сумму еще должны скорректировать с учетом последних траншей. В то же время он отметил, что объем средств, которые должны поступить до конца года, остается «чрезвычайно большим».

И сейчас это вопрос выживания Украины, и это вопрос того, что мы все должны понимать, насколько это сейчас критично. У нас есть и сейчас достаточно возможностей наверстать упущенное и выполнить те реформы и обязательства, которые стоят перед парламентом и правительством

- отметил чиновник.

Напомним

В проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год заложили более 1,5 трлн грн внешних заимствований, однако возможных кредиторов пока не определили.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеФинансы
Государственный бюджет
Война в Украине
Сергей Марченко
Верховная Рада
Украина