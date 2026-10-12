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Марченко: Україна не отримала 29,5 млрд доларів через невиконання міжнародних зобов’язань

Київ • УНН

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Через невиконання міжнародних зобов’язань Україна недоотримала $29,5 млрд. До кінця року оборонному сектору бракує ще $27 млрд.

Марченко: Україна не отримала 29,5 млрд доларів через невиконання міжнародних зобов’язань

Через невиконання міжнародних зобов’язань Україна вже недоотримала 29,5 мільярдів доларів. Крім того, станом на серпень сектор безпеки й оборони України мав дефіцит фінансування. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час засідання Верховної Ради, передає УНН.

Деталі

Ми всі маємо розуміти, що продовження війни вимагає все більше і більше ресурсів. Кожного року ціна війни зростає. Якщо в 2022 році потреба оборонного сектору становила 105 мільярдів доларів США, то зараз видатки на оборону - 155 мільярдів доларів США. На фоні ідентифікації бойових дій, сектори Сил безпеки та охорони, станом на серпень, зафіксували недофінансування в обсязі 27 мільярдів доларів США до кінця року. Причиною цього стало те, що партнери не забезпечили надання двосторонньої допомоги, і зараз ми активно шукаємо рішення. Разом з тим, внаслідок невиконання взятих на себе міжнародних зобов’язань, ми вже недоотримали 29,5 мільярдів доларів США

- заявив Сергій Марченко.

За словами міністра, цю суму ще мають скоригувати з урахуванням останніх траншів. Водночас, він зазначив, що обсяг коштів, які повинні надійти до кінця року, залишається "надзвичайно великими".

І це зараз про питання виживання України, і це про питання того, що ми маємо всі розуміти наскільки це зараз критично. Ми можемо і зараз є достатньо можливостей надолужити і виконати ті реформи і зобов’язання, які стоять перед парламентом і урядом

- зазначив посадовець.

Нагадаємо

У проєкті Держбюджету України на 2027 рік заклали понад 1,5 трлн грн зовнішніх позик, однак можливих кредиторів поки не визначили.

Алла Кіосак

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