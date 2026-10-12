У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року

Крок на шляху до вступу в ЄС: Рада ухвалила закон про освіту мовами нацменшин

Крок на шляху до вступу в ЄС: Рада ухвалила закон про освіту мовами нацменшин

Крок на шляху до вступу в ЄС: Рада ухвалила закон про освіту мовами нацменшин

Крок на шляху до вступу в ЄС: Рада ухвалила закон про освіту мовами нацменшин

ЄС схвалив найбільше санкційне розширення проти росії, що націлено на російський ВПК - Каллас

ЄС схвалив найбільше санкційне розширення проти росії, що націлено на російський ВПК - Каллас

ЄС схвалив найбільше санкційне розширення проти росії, що націлено на російський ВПК - Каллас

ЄС схвалив найбільше санкційне розширення проти росії, що націлено на російський ВПК - Каллас

89 зі 121 запущеного рф дрона знешкодили за ніч, у тому числі понад 70% реактивних

89 зі 121 запущеного рф дрона знешкодили за ніч, у тому числі понад 70% реактивних

89 зі 121 запущеного рф дрона знешкодили за ніч, у тому числі понад 70% реактивних

89 зі 121 запущеного рф дрона знешкодили за ніч, у тому числі понад 70% реактивних