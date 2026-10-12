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У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року

Київ • УНН

 • 4918 перегляди

Пожежа повністю знищила найстаріший критий ринок Парижа "Анфан-Руж". Легко постраждав рятувальник, полум’я взяли під контроль.

У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року

У Парижі сталася пожежа, яка повністю знищила найстаріший критий продовольчий ринок міста "Анфан-Руж" (Marché Couvert des Enfants Rouges). Про це повідомляє France24, пише УНН.

Деталі

Критий ринок Marché Couvert des Enfants Rouges у районі Маре існує з 1615 року. Свою назву він отримав від червоного одягу, який носили сироти в лікарні неподалік ринку до 1772 року.

Цього року видання Food & Wine посіло п’яте місце у світовому рейтингу закладів вуличної їжі, поставивши ринок після інших гастрономічних локацій у Лондоні, Бангкоку, французькому Ліоні та Мехіко.

"Ринок повністю знищено", — заявив журналістам на місці події рано-вранці підполковник П’єр де Був’є. Пожежа сталася в ніч із неділі на понеділок.

"Від критого ринку нічого не залишилося", — сказав він, додавши, що його металева конструкція всередині частково обвалилася.

За словами Де Був’є, під час пожежі легко постраждав рятувальник.

Мер центрального округу Парижа Аріель Вейль повідомив, що полум’я вдалося взяти під контроль і воно не пошириться далі.

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Ольга Розгон

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