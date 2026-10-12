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В Париже сгорел старейший крытый продуктовый рынок, работавший с 1615 года

Киев • УНН

 • 4348 просмотра

Пожар полностью уничтожил старейший крытый рынок Парижа «Анфан-Руж». Лёгкие травмы получил спасатель, огонь взяли под контроль.

В Париже сгорел старейший крытый продуктовый рынок, работавший с 1615 года

В Париже произошёл пожар, который полностью уничтожил старейший крытый продовольственный рынок города «Анфан-Руж» (Marché Couvert des Enfants Rouges). Об этом сообщает France24, пишет УНН.

Подробности

Крытый рынок Marché Couvert des Enfants Rouges в районе Маре существует с 1615 года. Своё название он получил от красной одежды, которую носили сироты в больнице неподалёку от рынка до 1772 года.

В этом году издание Food & Wine поставило его на пятое место в мировом рейтинге заведений уличной еды, расположив рынок после других гастрономических локаций в Лондоне, Бангкоке, французском Лионе и Мехико.

«Рынок полностью уничтожен», — заявил журналистам на месте происшествия рано утром подполковник Пьер де Бувье. Пожар произошёл в ночь с воскресенья на понедельник.

«От крытого рынка ничего не осталось», — сказал он, добавив, что его металлическая конструкция внутри частично обрушилась.

По словам де Бувье, во время пожара лёгкие травмы получил спасатель.

Мэр центрального округа Парижа Ариэль Вейль сообщил, что огонь удалось взять под контроль и он не распространится дальше.

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Ольга Розгон

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