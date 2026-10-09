Крупнейшее ограбление винодельни — в Италии похитили 30 тысяч бутылок вина
Киев • УНН
Со склада Marchesi Antinori вывезли 30 тысяч бутылок вина урожая 2023 года. Полиция подозревает профессиональную преступную группировку.
В Тоскане неизвестные ограбили винный склад знаменитой семейной компании Marchesi Antinori, работающей с 1385 года. Преступники вывезли около 30 тысяч бутылок общей стоимостью примерно 5 млн евро. Итальянские СМИ называют это крупнейшей кражей вина в истории страны, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
По данным следствия, в минувшую субботу на склад в городе Кортона проникли как минимум семь человек в масках. Они отключили сигнализацию и камеры наблюдения, а затем использовали погрузчики предприятия, чтобы загрузить вино в два грузовика. Кражу обнаружили только утром в понедельник, когда сотрудники пришли на работу.
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Среди украденного — вина Solaia, Tignanello и Guado al Tasso. Все бутылки относятся к урожаю 2023 года. В частности, преступники забрали около 10 тысяч бутылок Solaia — одного из самых известных и дорогих тосканских вин. В зависимости от марки стоимость одной бутылки составляет примерно €120–300, а редкие экземпляры могут стоить значительно дороже.
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Глава компании Ренцо Котарелла считает, что за ограблением могла стоять профессиональная преступная группа, возможно причастная к аналогичным кражам на других винодельнях. Он надеется, что груз удастся найти: два грузовика с таким количеством вина сложно незаметно продать.