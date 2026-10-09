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Найбільше пограбування виноробні - в Італії викрали 30 тисяч пляшок вина

Київ • УНН

 • 2620 перегляди

Зі складу Marchesi Antinori вивезли 30 тисяч пляшок вин урожаю 2023 року. Поліція підозрює професійну злочинну групу.

Найбільше пограбування виноробні - в Італії викрали 30 тисяч пляшок вина

У Тоскані невідомі пограбували винний склад знаменитої сімейної компанії Marchesi Antinori, яка працює з 1385 року. Злочинці вивезли близько 30 тисяч пляшок загальною вартістю приблизно 5 млн. євро. Італійські ЗМІ називають це найбільшою винною крадіжкою в історії країни, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

За даними слідства, минулої суботи на склад у місті Кортона проникли щонайменше семеро людей у ​​масках. Вони відключили сигналізацію та камери спостереження, а потім використовували навантажувачі підприємства, щоб завантажити вином дві вантажівки. Крадіжку виявили лише вранці у понеділок, коли працівники прийшли на роботу.

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Серед викраденого – вина Solaia, Tignanello та Guado al Tasso. Усі пляшки відносяться до врожаю 2023 року. Зокрема, злочинці забрали близько 10 тисяч пляшок Solaia - одного з найвідоміших та найдорожчих тосканських вин. Залежно від марки вартість однієї пляшки становить приблизно €120–300, а рідкісні екземпляри можуть коштувати значно дорожче.

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Глава компанії Ренцо Котарелла вважає, що за пограбуванням могла стояти професійна злочинна група, яка, можливо, причетна до аналогічних крадіжок на інших виноробнях. Він сподівається, що вантаж вдасться знайти: дві вантажівки з такою кількістю вина складно непомітно продати.

Антоніна Туманова

СвітУНН Lite
Тоскана