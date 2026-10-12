На початку 2026 року на рахунках держави було 477 млрд грн - Марченко

На початку цього року залишки коштів на державних рахунках у банку становили 477 мільярдів гривень. Ці гроші накопичили протягом 2025 року. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час засідання Верховної Ради, передає УНН.

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"Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку, а також на державних рахунках в банку на початку 2026 року складали 477 млрд грн. Важливо наголосити, що цей фінансовий запас був створений у 2025 році, з розумінням того, що перше півріччя 2026 року буде надзвичайно складним", – заявив Марченко.

Водночас, за словами посадовця, державний бюджет на 2026 рік передбачав видатки понад 4,5 трлн грн.

"Потреба в зовнішній підтримці була визначена на рівні близько 50 млрд доларів США. Тобто майже половина коштів для фінансування видатків державного бюджету мала надійти саме від наших міжнародних партнерів", – наголосив Сергій Марченко

Нагадаємо

Кабмін подав до Ради проєкт бюджету-2027 із видатками 7,2 трлн грн і дефіцитом 1,623 трлн грн. На оборону передбачено 4,885 трлн грн.