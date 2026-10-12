В начале 2026 года на счетах государства было 477 млрд грн — Марченко

В начале этого года остатки средств на государственных счетах в банке составляли 477 миллиардов гривен. Эти деньги накопили в течение 2025 года. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время заседания Верховной Рады, передает УНН.

Детали

"Остатки средств на едином казначейском счете, а также на государственных счетах в банке в начале 2026 года составляли 477 млрд грн. Важно подчеркнуть, что этот финансовый запас был создан в 2025 году, с пониманием того, что первое полугодие 2026 года будет чрезвычайно сложным", – заявил Марченко.

В то же время, по словам чиновника, государственный бюджет на 2026 год предусматривал расходы более 4,5 трлн грн.

"Потребность во внешней поддержке была определена на уровне около 50 млрд долларов США. То есть почти половина средств для финансирования расходов государственного бюджета должна была поступить именно от наших международных партнеров", – подчеркнул Сергей Марченко

Напомним

Кабмин подал в Раду проект бюджета-2027 с расходами 7,2 трлн грн и дефицитом 1,623 трлн грн. На оборону предусмотрено 4,885 трлн грн.