“Вплив росії на світовий дизель мізерний”: Зеленський назвав справжню причину енергетичної кризи

Коріння нинішньої енергетичної кризи лежить на Близькому Сході, тоді як вплив росії на світовий ринок дизельного пального є незначним. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час спілкування на Варшавському безпековому форумі 12 жовтня, передає УНН.

За його словами, російський диктатор володимир путін використовує готовність інших країн до діалогу, однак Україна не погодиться на домовленості, які принижують її гідність.

Енергетика. Коріння кризи йде з Близького Сходу. Всі прекрасно це розуміють. Всі вміють рахувати. Якщо російський вплив на загальний дизель у світі – 2,2%, то який вони вплив мають на ціну? Ось такий мізер

Глава держави переконаний, що вплив путіна на міжнародні процеси також можна суттєво обмежити, якщо не створювати для нього додаткових можливостей. Зеленський також зазначив, що російський диктатор користується прагненням інших держав вести з ним переговори, навіть коли такий діалог не передбачає рівноправності та справедливості.

І якщо не давати путіну можливості, то він і в інших аспектах буде мати мізерний вплив. Він просто користується тим, що з ним хочуть діалогу, в якому немає рівноправності, немає справедливості