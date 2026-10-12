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“Вплив росії на світовий дизель мізерний”: Зеленський назвав справжню причину енергетичної кризи

Київ • УНН

 • 1906 перегляди

Зеленський заявив, що коріння енергетичної кризи - на Близькому Сході, а частка росії у світовому дизельному ринку становить 2,2%.

“Вплив росії на світовий дизель мізерний”: Зеленський назвав справжню причину енергетичної кризи

Коріння нинішньої енергетичної кризи лежить на Близькому Сході, тоді як вплив росії на світовий ринок дизельного пального є незначним. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час спілкування на Варшавському безпековому форумі 12 жовтня, передає УНН.

Деталі

За його словами, російський диктатор володимир путін використовує готовність інших країн до діалогу, однак Україна не погодиться на домовленості, які принижують її гідність.

Енергетика. Коріння кризи йде з Близького Сходу. Всі прекрасно це розуміють. Всі вміють рахувати. Якщо російський вплив на загальний дизель у світі – 2,2%, то який вони вплив мають на ціну? Ось такий мізер

- наголосив президент України.

Глава держави переконаний, що вплив путіна на міжнародні процеси також можна суттєво обмежити, якщо не створювати для нього додаткових можливостей. Зеленський також зазначив, що російський диктатор користується прагненням інших держав вести з ним переговори, навіть коли такий діалог не передбачає рівноправності та справедливості.

І якщо не давати путіну можливості, то він і в інших аспектах буде мати мізерний вплив. Він просто користується тим, що з ним хочуть діалогу, в якому немає рівноправності, немає справедливості

- підкреслив український лідер.

Він також додав, що офіційний Київ залишається відкритим до переговорів, однак не готовий поступатися власною гідністю та незалежністю заради досягнення домовленостей.

Україна просто демонструє, що вона нормальна незалежна держава, яка готова домовлятися. Але ганьбити себе Україна не буде

- підсумував глава держави.

Нагадаємо

Дещо раніше міністр фінансів Ірландії Гарріс також пов’язав енергетичну кризу з перекриттям Ормузької протоки та війною США з Іраном і заперечив роль ударів України по російських НПЗ.

Олександра Василенко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Ірландія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран