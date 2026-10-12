"Влияние россии на мировой рынок дизельного топлива ничтожно": Зеленский назвал настоящую причину энергетического кризиса

Корни нынешнего энергетического кризиса находятся на Ближнем Востоке, тогда как влияние россии на мировой рынок дизельного топлива незначительно. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения на Варшавском форуме по безопасности 12 октября, передает УНН.

Детали

По его словам, российский диктатор владимир путин использует готовность других стран к диалогу, однако Украина не согласится на договоренности, которые унижают ее достоинство.

Энергетика. Корни кризиса - на Ближнем Востоке. Все прекрасно это понимают. Все умеют считать. Если российское влияние на общий объем дизельного топлива в мире - 2,2%, то какое они имеют влияние на цену? Вот такое мизерное - подчеркнул президент Украины.

Глава государства убежден, что влияние путина на международные процессы также можно существенно ограничить, если не создавать для него дополнительных возможностей. Зеленский также отметил, что российский диктатор пользуется стремлением других государств вести с ним переговоры, даже когда такой диалог не предполагает равноправия и справедливости.

И если не давать Путину возможности, то и в других аспектах он будет иметь мизерное влияние. Он просто пользуется тем, что с ним хотят диалога, в котором нет равноправия, нет справедливости - подчеркнул украинский лидер.

Он также добавил, что официальный Киев остается открытым к переговорам, однако не готов поступаться собственным достоинством и независимостью ради достижения договоренностей.

Украина просто демонстрирует, что она нормальное независимое государство, готовое договариваться. Но унижать себя Украина не будет - подытожил глава государства.

Напомним

Незадолго до этого министр финансов Ирландии Харрис также связал энергетический кризис с перекрытием Ормузского пролива и войной США с Ираном и отверг роль ударов Украины по российским НПЗ.