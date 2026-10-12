Зеленський оцінив вплив експорту російського дизелю на світові ціни
Київ • УНН
Зеленський заявив, що експорт росією 300–500 тисяч тонн дизелю щомісяця не вплине на світову ціну. Світ споживає 120 млн тонн.
Об’єм дизелю, який росія експортуватиме за новою угодою з США, навряд чи вплине на її ціну в цілому. Про це під час Варшавського безпекового форуму заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Мало того, ми ж бачимо, що вони можуть експортувати сьогодні від 300 до 500 тисяч тонн на місяць. При тому, що світове споживання – 120 мільйонів тонн на місяць. Який це може мати вплив? Я думаю, не має. Якщо комусь здається, що має
Контекст
Президент США Дональд Трамп подякував володимиру путіну за домовленості щодо постачання російського дизельного пального до США.
У відповідь впливові сенатори-демократи США різко розкритикували рішення президента Дональда Трампа дозволити продаж російського дизельного пального на світовому ринку впродовж шести місяців.
Також Президент України Володимир Зеленський запропонував США укласти дизельну угоду з Україною, а не з рф.
Нагадаємо
У Республіканській партії США посилюється критика рішення президента Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного палива.