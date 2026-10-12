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Зеленський оцінив вплив експорту російського дизелю на світові ціни

Київ • УНН

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Зеленський заявив, що експорт росією 300–500 тисяч тонн дизелю щомісяця не вплине на світову ціну. Світ споживає 120 млн тонн.

Зеленський оцінив вплив експорту російського дизелю на світові ціни

Об’єм дизелю, який росія експортуватиме за новою угодою з США, навряд чи вплине на її ціну в цілому. Про це під час Варшавського безпекового форуму заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Мало того, ми ж бачимо, що вони можуть експортувати сьогодні від 300 до 500 тисяч тонн на місяць. При тому, що світове споживання – 120 мільйонів тонн на місяць. Який це може мати вплив? Я думаю, не має. Якщо комусь здається, що має

- зазначив Зеленський.

Контекст

Президент США Дональд Трамп подякував володимиру путіну за домовленості щодо постачання російського дизельного пального до США.

У відповідь впливові сенатори-демократи США різко розкритикували рішення президента Дональда Трампа дозволити продаж російського дизельного пального на світовому ринку впродовж шести місяців.

Також Президент України Володимир Зеленський запропонував США укласти дизельну угоду з Україною, а не з рф.

Нагадаємо

У Республіканській партії США посилюється критика рішення президента Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного палива.

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна