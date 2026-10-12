Зеленский оценил влияние экспорта российского дизельного топлива на мировые цены

Объём дизельного топлива, которое россия будет экспортировать по новому соглашению с США, вряд ли повлияет на его цену в целом. Об этом во время Варшавского форума по безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт УНН.

Детали

Мало того, мы же видим, что сегодня они могут экспортировать от 300 до 500 тысяч тонн в месяц. При том, что мировое потребление составляет 120 миллионов тонн в месяц. Какое это может иметь влияние? Думаю, никакого. Если кому-то кажется, что имеет - отметил Зеленский.

Контекст

Президент США Дональд Трамп поблагодарил владимира путина за договорённости о поставках российского дизельного топлива в США.

В ответ влиятельные сенаторы-демократы США резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа разрешить продажу российского дизельного топлива на мировом рынке в течение шести месяцев.

Также президент Украины Владимир Зеленский предложил США заключить дизельное соглашение с Украиной, а не с рф.

Напомним

В Республиканской партии США усиливается критика решения президента Дональда Трампа разрешить поставки российского дизельного топлива.