Зеленский оценил влияние экспорта российского дизельного топлива на мировые цены

$44.890.0450.310.18
ukenru
12:18 • 2996 просмотра
Рада повысила порог крупной приватизации — что предусматривается
11:31 • 10504 просмотра
Марченко о выплатах военным и по соцпрограммам: задержек до конца года не предусматривается
Эксклюзив
11:27 • 16355 просмотра
Удар по цифровой империи путина: чем обернётся потеря дата-центров «Яндекса»Photo
11:00 • 12251 просмотра
Шаг на пути к вступлению в ЕС: Рада приняла закон об образовании на языках нацменьшинств
09:59 • 17736 просмотра
Зеленский: россия нарушила "энергетическое перемирие", о котором заявил Трамп
09:56 • 17485 просмотра
Нобелевскую премию по экономике 2026 года присудили за работу по "макроэкономической стабилизации"Photo
08:45 • 18252 просмотра
ЕС одобрил крупнейшее расширение санкций против россии, направленное на российский ВПК - Каллас
07:55 • 21636 просмотра
Госбюджет Украины недополучил почти 50 млрд грн доходов - министр
12 октября, 06:19 • 24057 просмотра
89 из 121 запущенного рф дрона обезвредили за ночь, в том числе более 70% реактивных
12 октября, 03:30 • 47468 просмотра
Ничто и никто не сломит Украину в борьбе с агрессией рф — Туск после разговора с Зеленским
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4м/с
78%
751мм
Популярные новости
Что празднуют 12 октября в Украине и мире 12 октября, 02:58 • 21893 просмотра
Кремль отказывает Украине в перемирии для проведения выборов — ISW12 октября, 04:26 • 14391 просмотра
В Париже сгорел старейший крытый продуктовый рынок, работавший с 1615 года10:08 • 15176 просмотра
Нобелевская премия по экономике 2026: как исследования Холла и Вудфорда помогают преодолевать безработицу и кризисыPhoto10:55 • 14969 просмотра
Китай прокомментировал объявленное Трампом "энергетическое перемирие" между Украиной и рф11:56 • 4682 просмотра
публикации
Удар по цифровой империи путина: чем обернётся потеря дата-центров «Яндекса»Photo
Эксклюзив
11:27 • 16356 просмотра
Нобелевская премия по экономике 2026: как исследования Холла и Вудфорда помогают преодолевать безработицу и кризисыPhoto10:55 • 14972 просмотра
Международный день девочек отмечают 11 октября: история и цель праздника11 октября, 10:54 • 79552 просмотра
Маммография в Украине: с какого возраста нужно проходить обследование и как сделать его бесплатноPhoto10 октября, 07:15 • 114604 просмотра
Как почистить душевую лейку, убрать налёт и восстановить равномерную струю воды9 октября, 14:52 • 132390 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Марченко
Кайя Каллас
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Германия
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
В Париже сгорел старейший крытый продуктовый рынок, работавший с 1615 года10:08 • 15178 просмотра
Легендарный американский певец Манилоу прервал концерт после 2 песен и отменил следующее выступление11 октября, 19:01 • 57737 просмотра
Звезда популярного американского сериала сломал ногу во время съёмок — пострадали ещё 3 человека11 октября, 17:25 • 32256 просмотра
Известная американская певица отменила концерт за несколько часов до начала из-за серьезной угрозы безопасности11 октября, 15:52 • 33103 просмотра
Имя Ярославы Магучих увековечили в космосе: в честь украинки назвали астероид возле Юпитера11 октября, 14:14 • 39838 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
МиГ-31
Нефть марки Brent

Зеленский оценил влияние экспорта российского дизельного топлива на мировые цены

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Зеленский заявил, что экспорт россией 300–500 тысяч тонн дизельного топлива ежемесячно не повлияет на мировую цену. Мир потребляет 120 млн тонн.

Зеленский оценил влияние экспорта российского дизельного топлива на мировые цены

Объём дизельного топлива, которое россия будет экспортировать по новому соглашению с США, вряд ли повлияет на его цену в целом. Об этом во время Варшавского форума по безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт УНН.

Детали

Мало того, мы же видим, что сегодня они могут экспортировать от 300 до 500 тысяч тонн в месяц. При том, что мировое потребление составляет 120 миллионов тонн в месяц. Какое это может иметь влияние? Думаю, никакого. Если кому-то кажется, что имеет

- отметил Зеленский.

Контекст

Президент США Дональд Трамп поблагодарил владимира путина за договорённости о поставках российского дизельного топлива в США.

В ответ влиятельные сенаторы-демократы США резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа разрешить продажу российского дизельного топлива на мировом рынке в течение шести месяцев.

Также президент Украины Владимир Зеленский предложил США заключить дизельное соглашение с Украиной, а не с рф.

Напомним

В Республиканской партии США усиливается критика решения президента Дональда Трампа разрешить поставки российского дизельного топлива.

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина