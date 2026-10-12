Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2026

Цьогоріч автором тексту Радіодиктанту національної єдності – 2026 став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читцями — вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Про це в прямому ефірі Українського Радіо оголосила координаторка Радіодиктанту і продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько, передає УНН.

Деталі

27-й Радіодиктант національної єдності зазвучить по Україні та світу 27 жовтня, в День української писемності та мови.

Артур Дронь — український письменник, автор поетичної збірки "Тут були ми" (2023), книги прози "Гемінґвей нічого не знає" (2025) і новинки "Лікарня Святого Пантелеймона", яка саме в друці. У березні 2022 року Дронь приєднався до ЗСУ та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. У жовтні 2024-го отримав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, памʼяті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни.

Радіодиктант нас щороку обʼєднує. Своїм текстом мені хочеться показати, як мова обʼєднує всіх, працюючи окремо з кожним. Хочеться, щоб люди писали радіодиктант і відчували, як ми використовуємо однакові слова, але при цьому думаємо кожен про особисте - поділився думками про текст письменник Артур Дронь.

Голосом Радіодиктанту національної єдності стане популяризатор української мови та перший вчитель в історії України, який увійшов до десятки найкращих учителів світової премії Global Teacher Prize 2023, Артур Пройдаков. Читець також є автором книги "Ну хто так робить!? Як навчити дитину вчитися" і виконавчим директором освітньої фундації "МрійДій".

Читати Радіодиктант для мене велика честь і неймовірна відповідальність. Як учитель української мови та літератури усвідомлюю, що Радіодиктант давно перестав бути просто перевіркою грамотності. Це та урочиста мить, коли тисячі українців у різних містах і країнах одночасно пишуть один текст українською. І це черговий привід зафіксувати важливу річ, що мова справді об'єднує нас - прокоментував Артур Пройдаков.

Цьогоріч текст всеукраїнського диктанту звучатиме і голосом Даші Астафʼєвої — громадської діячки, що з початку повномасштабного вторгнення змістила власну діяльність на волонтерство та підтримку ЗСУ. Нині Даша є засновницею книжкового застосунку UnderBooks, який популяризує українську літературу.

Ця подія для мене — ще один доказ, що мрії збуваються! Дякую, що обрали нас, дякую що повірили. Українці мають мріяти, обʼєднуватись, разом тримати стрій та перемагати. Радіодиктант національної єдності — це унікальна традиція, яку має шанувати кожен свідомий українець. Пишемо разом! - поділилась емоціями Даша Астафʼєва.

Додамо

Минулого року Радіодиктант національної єдності в прямому ефірі читала акторка театру та кіно Наталія Сумська, а написала письменниця й перекладачка Євгенія Кузнєцова. Її текст "Треба жити!" став поштовхом до популяризації діалектизмів і посилив інтерес до давніх і призабутих слів.

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