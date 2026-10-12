Написал Дронь, а прочитают Астафьева и Пройдаков — что известно о Радиодиктанте национального единства — 2026
Киев • УНН
Текст 27-го Радиодиктанта написал ветеран Артур Дронь. Чтецами 27 октября станут Артур Пройдаков и Даша Астафьева.
В этом году автором текста Радиодиктанта национального единства – 2026 стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь, а чтецами — учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтёрка Даша Астафьева. Об этом в прямом эфире Украинского радио объявила координатор Радиодиктанта и продюсер Украинского радио Юлия Шелудько, передаёт УНН.
Детали
27-й Радиодиктант национального единства прозвучит по всей Украине и в мире 27 октября, в День украинской письменности и языка.
Артур Дронь — украинский писатель, автор поэтического сборника "Здесь были мы" (2023), книги прозы "Хемингуэй ничего не знает" (2025) и новинки "Больница Святого Пантелеймона", которая сейчас находится в печати. В марте 2022 года Дронь присоединился к ВСУ и служил в составе 125-й отдельной бригады территориальной обороны. Участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. В октябре 2024 года получил тяжёлое ранение и демобилизовался. Его книги посвящены теме военной службы, памяти погибших героев и собственному опыту проживания реальности в условиях войны.
Радиодиктант ежегодно нас объединяет. Своим текстом мне хочется показать, как язык объединяет всех, работая отдельно с каждым. Хочется, чтобы люди писали радиодиктант и чувствовали, как мы используем одинаковые слова, но при этом каждый думает о личном
Голосом Радиодиктанта национального единства станет популяризатор украинского языка и первый в истории Украины учитель, вошедший в десятку лучших учителей мировой премии Global Teacher Prize 2023, Артур Пройдаков. Чтец также является автором книги "Ну кто так делает!? Как научить ребёнка учиться" и исполнительным директором образовательного фонда "МрійДій".
Читать Радиодиктант для меня — большая честь и невероятная ответственность. Как учитель украинского языка и литературы осознаю, что Радиодиктант давно перестал быть просто проверкой грамотности. Это тот торжественный момент, когда тысячи украинцев в разных городах и странах одновременно пишут один текст на украинском языке. И это очередной повод зафиксировать важную вещь: язык действительно объединяет нас
В этом году текст всеукраинского диктанта также прозвучит голосом Даши Астафьевой — общественной деятельницы, которая с начала полномасштабного вторжения направила свою деятельность на волонтёрство и поддержку ВСУ. Сейчас Даша является основательницей книжного приложения UnderBooks, популяризирующего украинскую литературу.
Для меня это событие — ещё одно доказательство того, что мечты сбываются! Спасибо, что выбрали нас, спасибо, что поверили. Украинцы должны мечтать, объединяться, вместе держать строй и побеждать. Радиодиктант национального единства — это уникальная традиция, которую должен чтить каждый сознательный украинец. Пишем вместе!
Добавим
В прошлом году Радиодиктант национального единства в прямом эфире читала актриса театра и кино Наталья Сумская, а написала его писательница и переводчица Евгения Кузнецова. Её текст "Надо жить!" стал толчком к популяризации диалектизмов и усилил интерес к древним и забытым словам.
"Это первый диктант, который свалил меня наповал": многолетняя победительница Радиодиктанта резко раскритиковала чтение27.10.25, 16:41 • 4657 просмотров
Дуэтное чтение Радиодиктанта — это нечто новое для нашей аудитории и для нас самих. Это определённый эксперимент, с помощью которого мы надеемся удовлетворить запрос слушателей, ориентированных на медийную яркую личность, и тех, кто ждал чтеца-педагога. Жизнь стремительна, поэтому мы хотели бы добавить новшества. Дуэт — одно из них. Мы осознаём риски, однако с точки зрения драматургии проекта это оригинально и интересно