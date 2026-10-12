Написал Дронь, а прочитают Астафьева и Пройдаков — что известно о Радиодиктанте национального единства — 2026

В этом году автором текста Радиодиктанта национального единства – 2026 стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь, а чтецами — учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтёрка Даша Астафьева. Об этом в прямом эфире Украинского радио объявила координатор Радиодиктанта и продюсер Украинского радио Юлия Шелудько, передаёт УНН.

Детали

27-й Радиодиктант национального единства прозвучит по всей Украине и в мире 27 октября, в День украинской письменности и языка.

Артур Дронь — украинский писатель, автор поэтического сборника "Здесь были мы" (2023), книги прозы "Хемингуэй ничего не знает" (2025) и новинки "Больница Святого Пантелеймона", которая сейчас находится в печати. В марте 2022 года Дронь присоединился к ВСУ и служил в составе 125-й отдельной бригады территориальной обороны. Участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. В октябре 2024 года получил тяжёлое ранение и демобилизовался. Его книги посвящены теме военной службы, памяти погибших героев и собственному опыту проживания реальности в условиях войны.

Радиодиктант ежегодно нас объединяет. Своим текстом мне хочется показать, как язык объединяет всех, работая отдельно с каждым. Хочется, чтобы люди писали радиодиктант и чувствовали, как мы используем одинаковые слова, но при этом каждый думает о личном - поделился мыслями о тексте писатель Артур Дронь.

Голосом Радиодиктанта национального единства станет популяризатор украинского языка и первый в истории Украины учитель, вошедший в десятку лучших учителей мировой премии Global Teacher Prize 2023, Артур Пройдаков. Чтец также является автором книги "Ну кто так делает!? Как научить ребёнка учиться" и исполнительным директором образовательного фонда "МрійДій".

Читать Радиодиктант для меня — большая честь и невероятная ответственность. Как учитель украинского языка и литературы осознаю, что Радиодиктант давно перестал быть просто проверкой грамотности. Это тот торжественный момент, когда тысячи украинцев в разных городах и странах одновременно пишут один текст на украинском языке. И это очередной повод зафиксировать важную вещь: язык действительно объединяет нас - прокомментировал Артур Пройдаков.

В этом году текст всеукраинского диктанта также прозвучит голосом Даши Астафьевой — общественной деятельницы, которая с начала полномасштабного вторжения направила свою деятельность на волонтёрство и поддержку ВСУ. Сейчас Даша является основательницей книжного приложения UnderBooks, популяризирующего украинскую литературу.

Для меня это событие — ещё одно доказательство того, что мечты сбываются! Спасибо, что выбрали нас, спасибо, что поверили. Украинцы должны мечтать, объединяться, вместе держать строй и побеждать. Радиодиктант национального единства — это уникальная традиция, которую должен чтить каждый сознательный украинец. Пишем вместе! - поделилась эмоциями Даша Астафьева.

Добавим

В прошлом году Радиодиктант национального единства в прямом эфире читала актриса театра и кино Наталья Сумская, а написала его писательница и переводчица Евгения Кузнецова. Её текст "Надо жить!" стал толчком к популяризации диалектизмов и усилил интерес к древним и забытым словам.

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