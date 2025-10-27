$42.000.10
Эксклюзив
14:34 • 1680 просмотра
"Это первый диктант, который свалил меня наповал": многолетняя победительница Радиодиктанта резко раскритиковала чтение

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Многолетняя победительница Радиодиктанта национального единства Кристина Гоянюк раскритиковала нынешний диктант, назвав текст "глуповатым", а манеру чтения неприемлемой. Во время речи у нее забрали микрофон, что вызвало обсуждение в соцсетях.

"Это первый диктант, который свалил меня наповал": многолетняя победительница Радиодиктанта резко раскритиковала чтение

Многолетняя победительница Радиодиктанта национального единства Кристина Гоянюк в прямом эфире раскритиковала нынешний диктант, назвав текст "глупым", а манеру чтения - неприемлемой. Посреди речи у нее забрали микрофон, что вызвало активное обсуждение в соцсетях, пишет УНН.

Подробности

Я даже боюсь высказать какое-то слово.., чтобы не сказать очень плохо. За 26 лет – это первый диктант...который свалил меня наповал. Во-первых – плохо прочитан. Во-вторых – сам текст глупый, я не знаю..Лучше бы читал этот текст Павел Вышебаба, который в прошлом году диктовал..то хоть можно было писать..

- но на этом ее прервали, забрав микрофон.

После того как этот инцидент разлетелся по сети, поведение диктора студии, прервавшего речь Гоянюк, осудили, назвав это наглостью.

Я думала, что традиционное написание радиодиктанта национального единства, как всегда, будет приятным вызовом. Оказалось оно неприятным стрессом. Потому что писать в том темпе - даже после замечаний ведущего Натальи Сумской - было нереально. Писала не как диктант, а как конспект - курица лапой, и где уж там думать о вариативной пунктуации…Но главная моя претензия - даже не к Наталье Сумской. Главная моя претензия к редактору, который дал команду выключить из эфира госпожу Кристину Гоянюк, львовянку, которая писала этот диктант уже 26-й раз, и не раз была его победительницей. Она в прямом эфире сказала, что впервые за 26 лет текст был прочитан так, что его было невозможно записать. И ее выключили из эфира посреди предложения. Грубо и нагло

- написала Ярина Ключковская. 

Она подчеркнула, что ожидания от этого события были совсем другими, но "за этот инцидент - и, может, за этот диктант в целом - стоит попросить прощения".

Автор текста для диктанта также не осталась в стороне. Она иронично прокомментировала цель диктанта – единство.

Радиодиктант действительно объединяет...! Сейчас все объединены идеей, что трудно читали и что это за слова вообще, а когда обнародуют текст, то все объединятся под лозунгом "Зачем там запятая?

- написала Евгения Кузнецова.

Некоторые также поддержали госпожу Сумскую, отметив, что, вероятно, она и сама понимает, что прочтение было далеко от идеала.

На самом деле хочу сейчас поддержать госпожу Наталью Сумскую. Думаю, она и сама понимает, что сегодня чтение диктанта не удалось, поэтому очень хочется попросить всех не заострять и не доводить до негатива. Мы же пишем Радиодиктант национального единства не для того, чтобы расстраиваться и ссориться). По сути это хорошее развлечение, которое еще и способно хорошо нас объединять. Сегодня миллионы людей одновременно писали на украинском — и это главное

- подчеркнула Татьяна Власова.

Напомним

В понедельник, 27 октября в 11:00 прошел Всеукраинский радиодиктант национального единства. Текст радиодиктанта написала украинская писательница Евгения Кузнецова, автор романов "Спросите Миечку", "Лестница", "Овцы целы", а голосом мероприятия стала народная артистка Украины и телеведущая Наталья Сумская

Алена Уткина

Общество
Социальная сеть