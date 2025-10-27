$42.000.10
Ексклюзив
08:41 • 3638 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 6288 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 12264 перегляди
В Одеському СІЗО ув'язнений покінчив із собою
07:35 • 15165 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 15286 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 54895 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 52246 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затоплення
26 жовтня, 11:39 • 45511 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 47832 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 29181 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 64171 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 109839 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 112731 перегляди
Радіодиктант національної єдності-2025: українці можуть долучитися через "Дію"

Київ • УНН

 • 1870 перегляди

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня об 11:00, до нього можна долучитися будь-де. Текст написала Євгенія Кузнєцова, а голосом стане Наталія Сумська.

Радіодиктант національної єдності-2025: українці можуть долучитися через "Дію"

У понеділок, 27 жовтня, запланований Всеукраїнський радіодиктант національної єдності - цього дня також відзначається День української писемності та мови. Українці можуть долучитися до написання диктанту через "Дію", повідомляє УНН.

Деталі

Радіодиктант відбудеться об 11:00: до нього можна долучитися будь-де – вдома, закордоном або на окупованих територіях.

Текст радіодиктанту написала українська письменниця Євгенія Кузнєцова, авторка романів "Спитайте Мієчку", "Драбина", "Вівці цілі". Голосом заходу стане народна артистка України та телеведуча Наталія Сумська

– йдеться в повідомленні.

Даний радіодиктант транслюватиметься на всіх платформах Суспільного Мовлення. Для того, щоб його написати, потрібні аркуш, ручка і Дія.ТV або Дія.Радіо,а також любов до української мови, наголосили в "Дії".

Нагадаємо

25 жовтня 2024 року відбувся Всеукраїнський радіодиктант за текстом Оксани Забужко у виконанні Павла Вишебаби. Реакції щодо 25-го радіодиктанту були доволі не однозначні.

Євген Устименко

СуспільствоКультураТехнології
Міністерство національної єдності України
Національна суспільна телерадіокомпанія України (Suspilne)