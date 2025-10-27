Радіодиктант національної єдності-2025: українці можуть долучитися через "Дію"
Київ • УНН
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня об 11:00, до нього можна долучитися будь-де. Текст написала Євгенія Кузнєцова, а голосом стане Наталія Сумська.
У понеділок, 27 жовтня, запланований Всеукраїнський радіодиктант національної єдності - цього дня також відзначається День української писемності та мови. Українці можуть долучитися до написання диктанту через "Дію", повідомляє УНН.
Деталі
Радіодиктант відбудеться об 11:00: до нього можна долучитися будь-де – вдома, закордоном або на окупованих територіях.
Текст радіодиктанту написала українська письменниця Євгенія Кузнєцова, авторка романів "Спитайте Мієчку", "Драбина", "Вівці цілі". Голосом заходу стане народна артистка України та телеведуча Наталія Сумська
Даний радіодиктант транслюватиметься на всіх платформах Суспільного Мовлення. Для того, щоб його написати, потрібні аркуш, ручка і Дія.ТV або Дія.Радіо,а також любов до української мови, наголосили в "Дії".
Нагадаємо
25 жовтня 2024 року відбувся Всеукраїнський радіодиктант за текстом Оксани Забужко у виконанні Павла Вишебаби. Реакції щодо 25-го радіодиктанту були доволі не однозначні.