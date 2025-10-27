Радиодиктант национального единства-2025: украинцы могут присоединиться через "Дію"

В понедельник, 27 октября, запланирован Всеукраинский радиодиктант национального единства - в этот день также отмечается День украинской письменности и языка. Украинцы могут присоединиться к написанию диктанта через "Дію", сообщает УНН.

Подробности

Радиодиктант состоится в 11:00: к нему можно присоединиться где угодно – дома, за границей или на оккупированных территориях.

Текст радиодиктанта написала украинская писательница Евгения Кузнецова, автор романов "Спросите Миечку", "Лестница", "Овцы целы". Голосом мероприятия станет народная артистка Украины и телеведущая Наталья Сумская – говорится в сообщении.

Данный радиодиктант будет транслироваться на всех платформах Общественного Вещания. Для того чтобы его написать, нужны лист, ручка и Дія.ТV или Дія.Радіо, а также любовь к украинскому языку, подчеркнули в "Дії".

Напомним

25 октября 2024 года состоялся Всеукраинский радиодиктант по тексту Оксаны Забужко в исполнении Павла Вышебабы. Реакции относительно 25-го радиодиктанта были довольно неоднозначны.