"Речення Забужко довші, ніж повітряна тривога": реакції українців, які писали радіодиктант
Київ • УНН
25 жовтня відбувся Всеукраїнський радіодиктант за текстом Оксани Забужко у виконанні Павла Вишебаби. Учасники ділилися враженнями про довгі речення та писання під час повітряної тривоги.
Сьогодні, 25 жовтня відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності за текстом Оксани Забужко та у виконанні Павла Вишебаби.
УНН зібрав реакції українців, які писали цей радіодиктант під час повітряної тривоги.
Деталі
Реакції щодо цьогорічного радіодиктанту доволі не однозначні: хтось каже, що це було легко, а хтось скаржиться на довгі речення письменниці Забужко.
Та все ж, позитивних відгуків більше.
Саме під час написання диктанту в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МІГ-31К, що спричинило багато жартів на цю тему: "Під час тривоги хотілося писати русні п@зда замість радіодиктанту".
Додатково
Текст для перевірки з’явиться на сайті "Українського радіо" 28 жовтня об 11:00.
Щоб отримати перевірку, можна надіслати текст листом на адресу: 01001, Київ, вул. Хрещатик, 26 (штемпель не пізніше 27 жовтня) або електронно до 11:00 28 жовтня на [email protected] (формати: JPG, PNG, JPEG, TIFF, PDF).
Радіодиктант до Дня української писемності тепер доступний у Дії24.10.24, 19:04 • 18090 переглядiв