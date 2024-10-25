«Предложения Забужко длиннее чем воздушная тревога": реакции украинцев, которые писали радиодиктант
Киев • УНН
25 октября состоялся Всеукраинский радиодиктант по тексту Оксаны Забужко в исполнении Павла Вышебабы. Участники делились впечатлениями о длинных предложениях и писании во время воздушной тревоги.
Сегодня, 25 октября состоялся Всеукраинский радиодиктант национального единства по тексту Оксаны Забужко и в исполнении Павла Вышебабы.
УНН собрал реакции украинцев, которые писали этот радиодиктант во время воздушной тревоги. Реакции относительно нынешнего радиодиктанта довольно не однозначны: кто-то говорит, что это было легко, а кто-то жалуется на длинные предложения писательницы Забужко.
И все же, положительных отзывов больше.
Именно во время написания диктанта в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МИГ-31К, что повлекло много шуток на эту тему: "Во время тревоги хотелось писать русни п@зда вместо радиодиктанта".
Дополнительно
Текст для проверки появится на сайте "Украинского радио" 28 октября в 11:00. Чтобы получить проверку, можно отправить текст письмом по адресу: 01001, Киев, ул. Крещатик, 26 (штемпель не позднее 27 октября) или электронно до 11:00 28 октября на [email protected] (форматы: JPG, PNG, JPEG, TIFF, PDF).
Радиодиктант ко Дню украинской письменности теперь доступен в Дії24 октября 2024, 16:04 • 16897 просмотров