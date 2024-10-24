Радиодиктант ко Дню украинской письменности теперь доступен в Дії

К радиодиктанту ко Дню украинской письменности и языка можно присоединиться через Дию. Об этом сообщили в официальном канале приложения, пишет УНН.

Традиция, которая объединяет всех украинцев, где бы они ни были: дома, за рубежом или на временно оккупированных территориях. Завтра всей страной пишем традиционный диктант ко Дню украинской письменности и языка