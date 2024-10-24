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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Радиодиктант ко Дню украинской письменности теперь доступен в Дії

Радиодиктант ко Дню украинской письменности теперь доступен в Дії

Киев  •  УНН

16:04 • 6959 просмотра

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Украинцы смогут присоединиться к написанию радиодиктанта через Дія.TV и Дія.Радіо 25 октября в 11:00. Текст «Магия голоса» авторства Оксаны Забужко будет читать поэт и военный Павел Вышебаба.

К радиодиктанту ко Дню украинской письменности и языка можно присоединиться через Дию. Об этом сообщили в официальном канале приложения, пишет УНН

Традиция, которая объединяет всех украинцев, где бы они ни были: дома, за рубежом или на временно оккупированных территориях. Завтра всей страной пишем традиционный диктант ко Дню украинской письменности и языка

- говорится в сообщении. 

Диктант будет доступен в Дия.ТѴ или Дия.Радио 25 октября в 11:00.

Напомним 

Всеукраинский радиодиктант национального единства пройдет 25 октября по случаю Дня украинской письменности и языка. Трансляция состоится на всех платформах Общественного вещания. Автор нынешнего текста "Магия голоса" - писательница Оксана Забужко. Читать его будет поэт и военный Павел Вышебаба.

К радиодиктанту национального единства присоединилась также Укрзализныця. Пассажиры поезда №743 смогут услышать текст диктанта через систему оповещения и принять участие в написании.

Львовянка стала рекордсменкой по написанию радиодиктантов28 октября 2023, 10:50 • 81907 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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