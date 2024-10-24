Радиодиктант ко Дню украинской письменности теперь доступен в Дії
Киев • УНН
Украинцы смогут присоединиться к написанию радиодиктанта через Дія.TV и Дія.Радіо 25 октября в 11:00. Текст «Магия голоса» авторства Оксаны Забужко будет читать поэт и военный Павел Вышебаба.
К радиодиктанту ко Дню украинской письменности и языка можно присоединиться через Дию. Об этом сообщили в официальном канале приложения, пишет УНН.
Традиция, которая объединяет всех украинцев, где бы они ни были: дома, за рубежом или на временно оккупированных территориях. Завтра всей страной пишем традиционный диктант ко Дню украинской письменности и языка
Диктант будет доступен в Дия.ТѴ или Дия.Радио 25 октября в 11:00.
Напомним
Всеукраинский радиодиктант национального единства пройдет 25 октября по случаю Дня украинской письменности и языка. Трансляция состоится на всех платформах Общественного вещания. Автор нынешнего текста "Магия голоса" - писательница Оксана Забужко. Читать его будет поэт и военный Павел Вышебаба.
К радиодиктанту национального единства присоединилась также Укрзализныця. Пассажиры поезда №743 смогут услышать текст диктанта через систему оповещения и принять участие в написании.
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