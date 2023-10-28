Львовянка стала рекордсменкой по написанию радиодиктантов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. 77-летняя львовянка Христина Гоянюк установила рекорд по написанию наибольшего количества радиодиктантов, сообщил Национальный реестр рекордов Украины, пишет УНН.
Детали
"Невероятная госпожа Христина Гоянюк! Отныне она - рекордсменка Украины по наибольшему количеству написания ежегодных радиодиктантов. Она их пишет уже 23 года подряд! 77-летняя львовянка Христина Гоянюк не пропустила ни одного с 2000 года", - говорится в сообщении.
Рекордсменка говорит, что даже своего дня рождения она не ждет так, как радиодиктанта национального единства.
"Ее тексты по уровню грамотности – одни из лучших в стране. В 2020 году она была единственной, кто написал диктант без единой ошибки", - отмечается в сообщении.
Христина Гоянюк – врач-бактериолог. И готовится к диктантам так, словно к защите докторской диссертации: перечитывает новые правила правописания, просматривает словари, консультируется с учителями украинского языка.
"Госпожа Христина убеждена, что грамотность человека – это достижение, а языковое совершенство – это уровень его интеллигентности", - указано в сообщении.
Напомним
27 октября украинцы со всех уголков планеты присоединились к написанию радиодиктанта национального единства.