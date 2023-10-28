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Львовянка стала рекордсменкой по написанию радиодиктантов

Киев • УНН

 • 81986 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. 77-летняя львовянка Христина Гоянюк установила рекорд по написанию наибольшего количества радиодиктантов, сообщил Национальный реестр рекордов Украины, пишет УНН.

Львовянка стала рекордсменкой по написанию радиодиктантов

Детали

"Невероятная госпожа Христина Гоянюк! Отныне она - рекордсменка Украины по наибольшему количеству написания ежегодных радиодиктантов. Она их пишет уже 23 года подряд! 77-летняя львовянка Христина Гоянюк не пропустила ни одного с 2000 года", - говорится в сообщении.

Рекордсменка говорит, что даже своего дня рождения она не ждет так, как радиодиктанта национального единства.

"Ее тексты по уровню грамотности – одни из лучших в стране. В 2020 году она была единственной, кто написал диктант без единой ошибки", - отмечается в сообщении.

Христина Гоянюк – врач-бактериолог. И готовится к диктантам так, словно к защите докторской диссертации: перечитывает новые правила правописания, просматривает словари, консультируется с учителями украинского языка.

"Госпожа Христина убеждена, что грамотность человека – это достижение, а языковое совершенство – это уровень его интеллигентности", - указано в сообщении.

Напомним

27 октября украинцы со всех уголков планеты присоединились к написанию радиодиктанта национального единства. 

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