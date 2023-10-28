Львів'янка стала рекордсменкою з написання радіодиктантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. 77-річна львів'янка Христина Гоянюк встановила рекорд з написання найбільшої кількості радіодиктантів, повідомив Національний реєстр рекордів України, пише УНН.
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"Неймовірна пані Христина Гоянюк! Віднині вона - рекордсменка України з найбільшої кількості написання щорічних радіодиктантів. Вона їх пише уже 23 роки поспіль! 77-річна львів'янка Христина Гоянюк не пропустила жодного з 2000 року", - ідеться у повідомленні.
Рекордсменка каже, що навіть свого дня народження вона не чекає так, як радіодиктанту національної єдності.
"Її тексти за рівнем грамотності – одні з найкращих в країні. У 2020 році вона була єдиною, яка написала диктант без жодної помилки", - зазначається у повідомленні.
Христина Гоянюк – лікарка-бактеріолог. І готується до диктантів так, мов на захист докторської дисертації: перечитує нові правила правопису, переглядає словники, консультується з вчителями української мови.
"Пані Христина переконана, що грамотність людини – це досягнення, а мовна досконалість – це рівень її інтелігентності", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо
27 жовтня українці з усіх куточків планети долучились до написання радіодиктанту національної єдності.