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Як українці писали Радіодиктант національної єдності-2023: у Мінкульті показали фото

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні, 27 жовтня, українці з усіх куточків планети долучились до написання Радіодиктанту національної єдності-2023, передає УНН із посиланням на Мінкульт.

Як українці писали Радіодиктант національної єдності-2023: у Мінкульті показали фото

Деталі

Так, у будівлі Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського зібрались освітяни, студенти та представники влади, аби написати диктант. Разом з учасниками телемосту “Українська — мова єднання незламних” диктант написали т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв та Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. До них онлайн долучились військові, представники територіальних громад Донецької області та всі охочі.

“Українська — це мова перемоги. Адже іншого вибору у нас немає. Ворог робить все для того, щоб знищити українську націю, ідентичність і, першою чергою, мову. Про це свідчать дії загарбників на окупованих територіях. Проте українська виживала завжди. Дискусії про двомовність залишились позаду. Українська мова перемогла. Мова перемагає опонентів та ворогів та є джерелом стійкості цілої нації. Українська мова об’єднує”, — сказав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Цьогоріч дата святкування Дня української писемності та мови, перенесена з 9 листопада на 27 жовтня, відповідно до Указу Президента № 455/2023.

“Роки української незалежності та визвольної війни проти російських окупантів — це про нашу ідентичність, роботу над помилками та великі висновки, якими ми утверджуємося як велика європейська, світова нація, Тому наша підтримка буде кожному, хто бореться за утвердження української як державної, за її статус у всіх сферах суспільного життя, за права людини, і звичайно за те, щоб Україна залишалась на вістрі світових медіа. Разом з Міністерством культури та інформаційної політики ми продовжуємо мовний наступ”, — підкреслив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Нагадаємо, до Дня української писемності та мови МКІП презентувало Державну програму розвитку й поширення української мови.

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