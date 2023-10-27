Как украинцы писали Радиодиктант национального единства-2023: в Минкульте показали фото
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня, 27 октября, украинцы со всех уголков планеты присоединились к написанию Радиодиктанта национального единства-2023, передает УНН со ссылкой на Минкульт.
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Так, в здании Таврического национального университета имени В. И. Вернадского собрались педагоги, студенты и представители власти, чтобы написать диктант. Вместе с участниками телемоста “Украинский — язык единения несокрушимых” диктант написали в. и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев и Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. К ним онлайн присоединились военные, представители территориальных громад Донецкой области и все желающие.
“Украинский — это язык победы. Ведь другого выбора у нас нет. Враг делает все для того, чтобы уничтожить украинскую нацию, идентичность и, в первую очередь, язык. Об этом свидетельствуют действия захватчиков на оккупированных территориях. Однако украинский выживал всегда. Дискуссии о двуязычии остались позади. Украинский язык победил. Язык побеждает оппонентов и врагов и является источником устойчивости целой нации. Украинский язык объединяет”, — сказал в. и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.
В этом году дата празднования Дня украинской письменности и языка, перенесена с 9 ноября на 27 октября, в соответствии с Указом Президента № 455/2023.
“Годы украинской независимости и освободительной войны против российских оккупантов — это о нашей идентичности, работе над ошибками и больших выводах, которыми мы утверждаемся как великая европейская, мировая нация. Поэтому наша поддержка будет каждому, кто борется за утверждение украинского как государственного, за его статус в всех сферах общественной жизни, за права человека, и конечно за то, чтобы Украина оставалась на острие мировых медиа. Вместе с Министерством культуры и информационной политики мы продолжаем языковое наступление”, — подчеркнул Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
Напомним, к Дню украинской письменности и языка МКИП презентовало Государственную программу развития и распространения украинского языка.