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Пасажири поїзда Київ-Львів завтра зможуть написати радіодиктант під час подорожі

Київ • УНН

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УЗ долучається до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 25 жовтня. Пасажири поїзда №743 зможуть почути текст Оксани Забужко через систему сповіщення та взяти участь у написанні.

Пасажири поїзда Київ-Львів завтра зможуть написати радіодиктант під час подорожі

Пасажири поїзда №743 Київ — Львів  долучитися до написання Радіодиктанту національної єдності під час подорожі. Його можна буде почути наживо через систему голосового сповіщення у всіх вагонах, передає УНН із посиланням на УЗ.

"З 2022 року Укрзалізниця є учасницею найбільшого україномовного флешмобу в країні — Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. ⠀

Пасажири поїзда №743 Київ — Львів зможуть почути його наживо через систему голосового сповіщення у всіх вагонах та долучитися до написання під час подорожі", - йдеться у повідомленні. ⠀

За даними УЗ, одразу після завершення диктанту пасажири цього поїзда зможуть приєднатися до письмової ментальної практики "Ти як? Стійкість", створеної Всеукраїнською програмою ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.

Під час ефіру кожен охочий зможе зафіксувати власну історію про те, що надихає навіть у період щоденних викликів.

Нагадаємо

Всеукраїнський радіодиктант пройде у День української писемності та мови, у п'ятницю 25 жовтня, об 11:00.

Цього року авторкою тексту стала письменниця Оксана Забужко.

Її твір під назвою "Магія голосу" читатиме український військовослужбовець та поет Павло Вишебаба. ⠀

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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