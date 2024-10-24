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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пассажиры поезда Киев-Львов завтра смогут написать радиодиктант во время путешествия

Пассажиры поезда Киев-Львов завтра смогут написать радиодиктант во время путешествия

Киев  •  УНН

13:42 • 3424 просмотра

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УЗ присоединяется к Всеукраинскому радиодиктанта национального единства 25 октября. Пассажиры поезда №743 смогут услышать текст Оксаны Забужко через систему оповещения и принять участие в написании.

Пассажиры поезда №743 Киев - Львов  присоединиться к написанию Радиодиктанта национального единства во время путешествия. Его можно будет услышать вживую через систему голосового оповещения во всех вагонах, передает УНН со ссылкой на УЗ.

"С 2022 года Укрзализныця является участницей крупнейшего украиноязычного флешмоба в стране - Всеукраинского радиодиктанта национального единства. ⠀

Пассажиры поезда №743 Киев - Львов смогут услышать его вживую через систему голосового оповещения во всех вагонах и присоединиться к написанию во время путешествия", - говорится в сообщении. ⠀

По данным УЗ, сразу после завершения диктанта пассажиры этого поезда смогут присоединиться к письменной ментальной практике "Ты как? Устойчивость", созданной Всеукраинской программой ментального здоровья по инициативе Елены Зеленской.

Во время эфира каждый желающий сможет зафиксировать собственную историю о том, что вдохновляет даже в период ежедневных вызовов.

Напомним

Всеукраинский радиодиктант пройдет в День украинской письменности и языка, в пятницу 25 октября, в 11:00.

В этом году автором текста стала писательница Оксана Забужко.

Ее произведение под названием "Магия голоса" будет читать украинский военнослужащий и поэт Павел Вышебаба. ⠀

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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