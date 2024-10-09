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Радіодиктант національної єдності 2024: стало відомо, хто читатиме та чий буде текст

Радіодиктант національної єдності 2024: стало відомо, хто читатиме та чий буде текст

Київ • УНН

 • 11408 перегляди

Письменниця Оксана Забужко стане авторкою Радіодиктанту національної єдності 2024. Текст читатиме військовий і поет Павло Вишебаба, а трансляція відбудеться 25 жовтня на всіх платформах Суспільного.

Цьогоріч авторкою Радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця Оксана Забужко. Її текст читатиме письменник та військовий Павло Вишебаба. Про це пише УНН з посиланням на Українське радіо.

Деталі

В  ефірі Українського радіо член правління Суспільного Мовлення Радіо Дмитро Хоркін та  координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько розповіли, хто напише та хто читатиме Радіодиктант.

Цьогоріч авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності – 2024 стане письменниця Оксана Забужко. Читатиме Радіодиктант поет, нині військовий, Павло Вишебаба.

Уже втретє українці пишуть радіодиктант під час повномасштабного вторгнення: в укриттях, школах, університетах, на роботі, навіть на фронті. Ми хочемо, щоб усі, хто може знайти безпечне місце, долучились до сотень тисяч людей у всьому світі під час написання радіодиктанту

- відзначила координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько. 

Коли і де слухати радіодиктант

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у п'ятницю, 25 жовтня об 11:00 — до Дня української писемності та мови.

Радіодиктант транслюється на всіх платформах Суспільного — телебаченні, радіо та диджиталі:

  • на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;
  • наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;
  • на YouTube-каналі Українського Радіо;
  • на Facebook-сторінках Суспільного.

Довідково

Оксана Забужко — українська письменниця та есеїстка. Найвідоміші твори: "Музей покинутих секретів" (2009), "Польові дослідження з українського сексу" (1996). Лауреатка багатьох премій, зокрема Національної премії України імені Тараса Шевченка (2019), Літературної премії Центральної та Східної Європи "Анґелус" (2013), "Книги року BBC" (2020). Її книги та статті перекладено понад 20 мовами.

Павло Вишебаба — військовий, поет, музикант та громадський діяч. Мобілізувався до лав ЗСУ з початком повномасштабного російського вторгнення. Автор книги віршів "Тільки не пиши мені про війну", виданої у 2022 році.

Нагадаємо

 Минулого року, текст радіодиктанту називався "Дороги України", який  написала українська перекладачка і поетеса Катерина Калитко. Читав ж диктант актор театру і кіно Олексій Гладковський.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКультура

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