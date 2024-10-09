Радиодиктант национального единства 2024: стало известно, кто будет читать и чей будет текст
Киев • УНН
Писательница Оксана Забужко станет автором Радиодиктанта национального единства 2024. Текст будет читать военный и поэт Павел Вышебаба, а трансляция состоится 25 октября на всех платформах Общественного.
В этом году автором Радиодиктанта национального единства станет украинская писательница Оксана Забужко. Ее текст будет читать писатель и военный Павел Вышебаба. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинское радио.
Детали
В эфире Украинского радио член правления Общественного Вещания Радио Дмитрий Хоркин и координатор радиодиктанта Юлия Шелудько рассказали, кто напишет и кто будет читать Радиодиктант.
В этом году автором текста Радиодиктанта национального единства - 2024 станет писательница Оксана Забужко. Читать Радиодиктант будет поэт, ныне военный, Павел Вышебаба.
Уже в третий раз украинцы пишут радиодиктант во время полномасштабного вторжения: в укрытиях, школах, университетах, на работе, даже на фронте. Мы хотим, чтобы все, кто может найти безопасное место, присоединились к сотням тысяч людей во всем мире во время написания радиодиктанта
Когда и где слушать радиодиктант
Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в пятницу, 25 октября в 11:00 - ко Дню украинской письменности и языка.
Радиодиктант транслируется на всех платформах Общественного - телевидении, радио и диджитале:
- на волнах Украинского Радио и Радио Культура;
- в прямом эфире телеканала Суспільне Культура;
- на YouTube-канале Украинского Радио;
- на Facebook-страницах Общественного.
Справочно
Оксана Забужко - украинская писательница и эссеистка. Самые известные произведения: "Музей покинутых секретов" (2009), „Полевые исследования украинского секса" (1996). Лауреат многих премий, в частности Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2019), Литературной премии Центральной и Восточной Европы "Ангелус" (2013), "Книги года BBC" (2020). Ее книги и статьи переведены более чем на 20 языков.
Павел Вышебаба - военный, поэт, музыкант и общественный деятель. Мобилизовался в ряды ВСУ с началом полномасштабного российского вторжения. Автор книги стихов "Только не пиши мне о войне", изданной в 2022 году.
Напомним,
В прошлом году, текст радиодиктанта назывался "Дороги Украины", который написала украинская переводчица и поэтесса Екатерина Калитко. Читал же диктант актер театра и кино Алексей Гладковский.