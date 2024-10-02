Всеукраїнський радіодиктант відбудеться 25 жовтня
Київ • УНН
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності пройде 25 жовтня з нагоди Дня української писемності та мови. Трансляція відбудеться на всіх платформах Суспільного мовлення, автор і читець тексту будуть оголошені пізніше.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у п'ятницю 25 жовтня, з нагоди Дня української писемності та мови.
Пише УНН з посиланням на Суспільне.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у п’ятницю, 25 жовтня, з нагоди Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня.
Трансляція диктанту проходитиме на всіх платформах Суспільного мовлення: на телебаченні, радіо та в цифрових медіа.
Хто саме напише та прочитає цьогорічний текст поки що невідомо, про це буде оголошено пізніше.
Нагадаємо
Минулого року, текст радіодиктанту називався "Дороги України", який написала українська перекладачка і поетеса Катерина Калитко. Читав ж диктант актор театру і кіно Олексій Гладковський.