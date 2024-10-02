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Всеукраїнський радіодиктант відбудеться 25 жовтня

Київ • УНН

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Всеукраїнський радіодиктант національної єдності пройде 25 жовтня з нагоди Дня української писемності та мови. Трансляція відбудеться на всіх платформах Суспільного мовлення, автор і читець тексту будуть оголошені пізніше.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у п'ятницю 25 жовтня, з нагоди Дня української писемності та мови.

Пише УНН з посиланням на Суспільне.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у п’ятницю, 25 жовтня, з нагоди Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня.

Трансляція диктанту проходитиме на всіх платформах Суспільного мовлення: на телебаченні, радіо та в цифрових медіа. 

Хто саме напише та прочитає цьогорічний текст поки що невідомо, про це буде оголошено пізніше.

Нагадаємо

 Минулого року, текст радіодиктанту називався "Дороги України", який  написала українська перекладачка і поетеса Катерина Калитко. Читав ж диктант актор театру і кіно Олексій Гладковський.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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