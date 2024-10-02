Всеукраинский радиодиктант состоится 25 октября
Киев • УНН
Всеукраинский радиодиктант национального единства пройдет 25 октября по случаю Дня украинской письменности и языка. Трансляция состоится на всех платформах Общественного вещания, автор и чтец текста будут объявлены позже.
Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в пятницу 25 октября, по случаю Дня украинской письменности и языка.
Пишет УНН с ссылкой на Суспільне.
Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в пятницу, 25 октября, по случаю Дня украинской письменности и языка, который отмечается 27 октября.
Трансляция диктанта будет проходить на всех платформах Общественного вещания: на телевидении, радио и в цифровых медиа.
Кто именно напишет и прочитает нынешний текст пока неизвестно, об этом будет объявлено позже.
Напомним,
В прошлом году, текст радиодиктанта назывался «Дороги Украины», который написала украинская переводчица и поэтесса Екатерина Калитко. Читал же диктант актер театра и кино Алексей Гладковский.