Завтра в Україні писатимуть радіодиктант національної єдності - 2023: деталі

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У 2023 році радіодиктант національної єдності вперше відбудеться в День української писемності та мови – 27 жовтня. Радіодиктант можна слухати на хвилях радіо, а також дивитися в ефірі тв, ютуб і на фейсбук-сторінках Суспільного, передає УНН.