Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч читатиме актор фільму “Довбуш”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Щорічний всеукраїнський радіодиктант національної єдності, що відбудеться у День української писемності та мови, 27 жовтня, цьогоріч читатиме актор Олексій Гнатковський. Відомий українцям по фільму “Довбуш”. Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України, пише УНН.
Деталі
Авторкою тексту для цьогорічного диктанту стане поетеса, перекладачка, авторка прозових творів та лауреатка Шевченківської премії — Катерина Калитко. Читатиме його актор, театральний режисер та виконавець ролі у популярному фільмі “Довбуш” — Олексій Гнатковський.
Цьогоріч об 11:00 він звучатиме в ефірі “Українського радіо”, радіо “Культура” та телеканалу “Суспільне Культура”. Для усіх хто не встигне на пряму трансляцію записи будуть доступні на ютуб-каналі "Українського радіо" і на фейсбук-сторінках Суспільного мовника.
Доповнення
Радіодиктант національної єдності був започаткований командою “Українського радіо” у 2000 році та став найбільшим щорічним флешмобом. У 2022 році його писали понад пів мільйона людей на всіх шести континентах.
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