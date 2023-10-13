Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч читатиме актор фільму “Довбуш”

Деталі

Авторкою тексту для цьогорічного диктанту стане поетеса, перекладачка, авторка прозових творів та лауреатка Шевченківської премії — Катерина Калитко. Читатиме його актор, театральний режисер та виконавець ролі у популярному фільмі “Довбуш” — Олексій Гнатковський.

Цьогоріч об 11:00 він звучатиме в ефірі “Українського радіо”, радіо “Культура” та телеканалу “Суспільне Культура”. Для усіх хто не встигне на пряму трансляцію записи будуть доступні на ютуб-каналі "Українського радіо" і на фейсбук-сторінках Суспільного мовника.

Доповнення

Радіодиктант національної єдності був започаткований командою “Українського радіо” у 2000 році та став найбільшим щорічним флешмобом. У 2022 році його писали понад пів мільйона людей на всіх шести континентах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Кіно заради Перемоги!”: гвардійці переглянули історичний фільм “Довбуш”