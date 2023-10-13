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Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году будет читать актер фильма "Довбуш"

Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году будет читать актер фильма "Довбуш"

Киев • УНН

 • 494417 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Ежегодный всеукраинский радиодиктант национального единства, который состоится в День украинской письменности и языка, 27 октября, в этом году будет читать актер Алексей Гнатковский. Известный украинцам по фильму “Довбуш”. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, пишет УНН.

Детали

Автором текста для нынешнего диктанта станет поэтесса, переводчица, автор прозаических произведений и лауреат Шевченковской премии — Екатерина Калитко. Читать его будет актер, театральный режиссер и исполнитель роли в популярном фильме “Довбуш” — Алексей Гнатковский.

В этом году в 11:00 он будет звучать в эфире “Украинского радио”, радио “Культура” и телеканала “Суспільне Культура”. Для всех кто не успеет на прямую трансляцию записи будут доступны на ютуб-канале "Украинского радио" и на фейсбук-страницах Общественного вещателя.

Дополнение

Радиодиктант национального единства был основан командой “Украинского радио” в 2000 году и стал крупнейшим ежегодным флешмобом. В 2022 году его писали более полумиллиона человек на всех шести континентах.

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