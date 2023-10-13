Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году будет читать актер фильма "Довбуш"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Ежегодный всеукраинский радиодиктант национального единства, который состоится в День украинской письменности и языка, 27 октября, в этом году будет читать актер Алексей Гнатковский. Известный украинцам по фильму “Довбуш”. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, пишет УНН.
Детали
Автором текста для нынешнего диктанта станет поэтесса, переводчица, автор прозаических произведений и лауреат Шевченковской премии — Екатерина Калитко. Читать его будет актер, театральный режиссер и исполнитель роли в популярном фильме “Довбуш” — Алексей Гнатковский.
В этом году в 11:00 он будет звучать в эфире “Украинского радио”, радио “Культура” и телеканала “Суспільне Культура”. Для всех кто не успеет на прямую трансляцию записи будут доступны на ютуб-канале "Украинского радио" и на фейсбук-страницах Общественного вещателя.
Дополнение
Радиодиктант национального единства был основан командой “Украинского радио” в 2000 году и стал крупнейшим ежегодным флешмобом. В 2022 году его писали более полумиллиона человек на всех шести континентах.
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