"Кіно заради Перемоги!": гвардійці переглянули історичний фільм "Довбуш"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У межах туру «Кіно заради Перемоги!» гвардійці, члени їх сімей, а також жителі Золочівської громади долучилися до перегляду історичного фільму «Довбуш». Про це повідомляє Навчальний центр Національної гвардії України, передає УНН.
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«Довбуш» - український історичний фільм режисера Олеся Саніна, в основі сюжету якого - життя Олекси Довбуша.
Події фільму розповідають про початок 18 століття коли жителі Карпат потерпали від несправедливого панування польської шляхти. Брати Олекса та Іван Довбуші стали одними з тих, хто не бажав миритися з несправедливістю. Однак різне розуміння того, якою має бути помста, робить братів ворогами.
«Надзвичайно відгукується фільм, особливо на фоні теперішніх подій. Ми українці - вільні люди» - поділився враженнями від фільму гвардієць Олександр.
Зазначимо, що національний тур «Кіно заради Перемоги!» реалізується за ініціативи Офісу Президента, Держкіно, Асоціації «Дивись українське!», а також окремих підрозділів ЗСУ та Національної гвардії.
Ідея туру «Кіно заради Перемоги!» виникла наприкінці червня, а сам тур було розпочато всього через 6 тижнів - 6 серпня 2022 року у військовій частині Національної гвардії, у Вінницькій області.
Втілення проекту стало можливим завдяки партнерству з благодійним фондом «МХП-Громаді».
Додамо, що саме за сприяння БФ «МХП-Громаді» вдалося виготовити спеціальний кіномобіль, який дозволяє транслювати фільми просто неба, навіть у непристосованих для цього місцях.
Довідка
«МХП-Громаді» - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.