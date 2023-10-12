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"Кіно заради Перемоги!": гвардійці переглянули історичний фільм "Довбуш"

"Кіно заради Перемоги!": гвардійці переглянули історичний фільм "Довбуш"

Київ • УНН

 • 622539 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У межах туру «Кіно заради Перемоги!» гвардійці, члени їх сімей, а також жителі Золочівської громади долучилися до перегляду історичного фільму «Довбуш». Про це повідомляє Навчальний центр Національної гвардії України, передає УНН.

Деталі

«Довбуш» - український історичний фільм режисера Олеся Саніна, в основі сюжету якого - життя Олекси Довбуша.

Події фільму розповідають про початок 18 століття коли жителі Карпат потерпали від несправедливого панування польської шляхти. Брати Олекса та Іван Довбуші стали одними з тих, хто не бажав миритися з несправедливістю. Однак різне розуміння того, якою має бути помста, робить братів ворогами.

«Надзвичайно відгукується фільм, особливо на фоні теперішніх подій. Ми українці - вільні люди» - поділився враженнями від фільму гвардієць Олександр.

Зазначимо, що національний тур «Кіно заради Перемоги!» реалізується за ініціативи Офісу Президента, Держкіно, Асоціації «Дивись українське!», а також окремих підрозділів ЗСУ та Національної гвардії.

Ідея туру «Кіно заради Перемоги!» виникла наприкінці червня, а сам тур було розпочато всього через 6 тижнів - 6 серпня 2022 року у військовій частині Національної гвардії, у Вінницькій області.

Втілення проекту стало можливим завдяки партнерству з благодійним фондом «МХП-Громаді».

Додамо, що саме за сприяння БФ «МХП-Громаді» вдалося виготовити спеціальний кіномобіль, який дозволяє транслювати фільми просто неба, навіть у непристосованих для цього місцях.

Довідка

«МХП-Громаді» - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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