"Кино ради Победы!": гвардейцы посмотрели исторический фильм "Довбуш"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В рамках тура «Кино ради Победы!» гвардейцы, члены их семей, а также жители Золочевской громады присоединились к просмотру исторического фильма «Довбуш». Об этом сообщает Учебный центр Национальной гвардии Украины, передает УНН.
Детали
«Довбуш» - украинский исторический фильм режиссёра Олеся Санина, в основе сюжета которого - жизнь Олексы Довбуша.
События фильма рассказывают о начале 18 века, когда жители Карпат страдали от несправедливого господства польской шляхты. Братья Олекса и Иван Довбуши стали одними из тех, кто не желал мириться с несправедливостью. Однако разное понимание того, какой должна быть месть, делает братьев врагами.
«Чрезвычайно откликается фильм, особенно на фоне нынешних событий. Мы украинцы - свободные люди» - поделился впечатлениями от фильма гвардеец Александр.
Отметим, что национальный тур «Кино ради Победы!» реализуется по инициативе Офиса Президента, Госкино, Ассоциации «Смотри украинское!», а также отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии.
Идея тура «Кино ради Победы!» возникла в конце июня, а сам тур был начат всего через 6 недель - 6 августа 2022 года в воинской части Национальной гвардии, в Винницкой области.
Воплощение проекта стало возможным благодаря партнерству с благотворительным фондом «МХП-Громаде».
Добавим, что именно при содействии БФ «МХП-Громаде» удалось изготовить специальный киномобиль, который позволяет транслировать фильмы под открытым небом, даже в неприспособленных для этого местах.
Справка
«МХП-Громаде» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.