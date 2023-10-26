Завтра в Украине будут писать радиодиктант национального единства - 2023: детали

Детали

В 2023 году радиодиктант национального единства впервые состоится 27 октября в 11:00 по Киеву.

К мероприятию смогут присоединиться украинцы из любой точки мира. Общественное вещание предложило все возможные форматы для участия в радиодиктанте: трансляции на радио, телеканале и диджитал-платформах.

Сообщается, что текст для радиодиктанта называется "Дороги Украины", его написала украинская переводчица и поэтесса Екатерина Калитко. Читать диктант будет актер театра и кино Алексей Гладковский.

К методической разработке, уже традиционно, присоединится языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.

Радиодиктант - это прекрасная возможность проверить свою грамотность. Запланировано, что победители, которые наберут наибольшее количество баллов, получат полезные призы.

Обычно организаторы принимают радиодиктанты для проверки в течение суток. Это может быть фото или сканированная копия радиодиктанта.

Присылать до 11:00 30 октября по адресу: 01001 м. Киев, ул. Крещатик, 26. Или сфотографировать/отсканировать написанный текст и прислать его до 11:00 30 октября на адрес [email protected].

Справочно

Радиодиктант национального единства, начиная с 2000 года проводился 9 ноября, в День украинской письменности и языка. Праздник украинской письменности основан еще в 1997 году указом президента Кучмы.

После того как Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь в 2023 году перешли на новый календарь, дату изменили. С согласно указу президента Зеленского, празднование Дня украинской письменности и языка перенесли на 27 октября. Вместе с тем перенесли и дату написания радиодиктанта национального единства.

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