Радіодиктант до Дня української писемності тепер доступний у Дії
Київ • УНН
Українці зможуть долучитися до написання радіодиктанту через Дія.TV та Дія.Радіо 25 жовтня об 11:00. Текст "Магія голосу" авторства Оксани Забужко читатиме поет і військовий Павло Вишебаба.
До радіодиктанту до Дня української писемності та мови можна долучитися через Дію. Про це повідомили в офіційному каналі застосунку, пише УНН.
Традиція, яка об’єднує усіх українців, де б вони не були: вдома, за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Завтра всією країною пишемо традиційний диктант до Дня української писемності та мови
Диктант буде доступний у Дія.ТV або Дія.Радіо 25 жовтня об 11:00.
Нагадаємо
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності пройде 25 жовтня з нагоди Дня української писемності та мови. Трансляція відбудеться на всіх платформах Суспільного мовлення. Авторка цьогорічного тексту "Магія голосу" — письменниця Оксана Забужко. Читатиме його поет і військовий Павло Вишебаба.
До радіодиктанту національної єдності долучилася також Укрзалізниця. Пасажири поїзда №743 зможуть почути текст диктанту через систему сповіщення та взяти участь у написанні.
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