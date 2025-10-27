$42.000.10
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Ексклюзив
14:25 • 6540 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп'яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах
Ексклюзив
12:53 • 19341 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 19642 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 25596 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 36430 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 39721 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36174 перегляди
В Одеському СІЗО ув'язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34168 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27941 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
"Це перший диктант, який звалив мене наповал": багаторічна переможниця Радіодиктанту різко розкритикувала читання

Київ • УНН

 • 828 перегляди

Багаторічна переможниця Радіодиктанту національної єдності Христина Гоянюк розкритикувала цьогорічний диктант, назвавши текст "дурнуватим", а манеру читання неприйнятною. Під час промови у неї забрали мікрофон, що викликало обговорення в соцмережах.

"Це перший диктант, який звалив мене наповал": багаторічна переможниця Радіодиктанту різко розкритикувала читання

Багаторічна переможниця Радіодиктанту національної єдності Христина Гоянюк у прямому ефірі розкритикувала цьогорічний диктант, назвавши текст "дурнуватим", а манеру читання - неприйнятною. Посеред промови у неї забрали мікрофон, що викликало активне обговорення в соцмережах, пише УНН.

Деталі

Я навіть боюся висловити якесь слово.., щоб не сказати дуже погано. За 26 років – це перший диктант...який звалив мене наповал. По-перше – недобре прочитаний. По-друге – сам текст дурнуватий, я не знаю..Краще б читав цей текст Павло Вишебаба, який минулого року диктував..то ж хоча б можна було писати..

- але на цьому її перервали, забравши мікрофон.

Після того як цей інцидент розлетівся мережею, поведінку диктора студії, який перервав промову Гоянюк, засудили, назвавши це нахабством.

Я думала, що традиційне написання радіодиктанту національної єдності, як завжди, буде приємним викликом. Виявилося воно неприємним стресом. Бо писати в тому темпі - навіть після зауважень ведучого Наталії Сумській - було нереально. Писала не як диктант, а як конспект - курка лапою, і де вже там думати про варіативну пунктуацію…Але головна моя претензія - навіть не до Наталії Сумської. Головна моя претензія до редактора, який дав команду вимкнути з ефіру пані Христину Гоянюк, львівʼянку, яка писала цей диктант вже 26-й раз, і не раз була його переможницею. Вона у прямому ефірі сказала, що вперше за 26 років текст було прочитано так, що його було неможливо записати. І її вимкнули з ефіру посеред речення. Грубо і нахабно

- написала Ярина Ключковська. 

Вона підкреслила, що очікування від цієї події були зовсім іншими, але "за цей інцидент - і, може, за цей диктант загалом - варто попросити пробачення".

Авторка тексту для диктанту також не залишились осторонь. Вона іронічно прокоментувала мету диктанту – єдність.

Радіодиктант справді єднає...! Зараз всі обʼєднані ідеєю, що важко читали й що це за слова взагалі, а коли оприлюднять текст, то всі обʼєднаються під гаслом "Нащо там кома?

- написала Євгенія Кузнєцова.

Дехто також підтримав пані Сумську, зазначивши, що певно вона і сама розуміє, що прочитання було далеким від ідеалу.

Насправді хочу зараз підтримати пані Наталю Сумську. Думаю, вона й сама розуміє, що сьогодні читання диктанту не вдалося, тож дуже хочеться попросити всіх не загострювати і не доводити аж до негативу. Ми ж пишемо Радіодиктант національної єдності не для того, щоб засмучуватися і сваритися). По суті це гарна розвага, яка ще й має здатність добряче нас об’єднувати. Сьогодні мільйони людей одночасно писали українською — і це головне

- підкреслила Тетяна Власова.

Нагадаємо

У понеділок, 27 жовтня об 11:00 пройшов Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Текст радіодиктанту написала українська письменниця Євгенія Кузнєцова, авторка романів "Спитайте Мієчку", "Драбина", "Вівці цілі", а голосом заходу стала народна артистка України та телеведуча Наталія Сумська

Альона Уткіна

Суспільство
Соціальна мережа