"Це перший диктант, який звалив мене наповал": багаторічна переможниця Радіодиктанту різко розкритикувала читання

Багаторічна переможниця Радіодиктанту національної єдності Христина Гоянюк у прямому ефірі розкритикувала цьогорічний диктант, назвавши текст "дурнуватим", а манеру читання - неприйнятною. Посеред промови у неї забрали мікрофон, що викликало активне обговорення в соцмережах, пише УНН.

Деталі

Я навіть боюся висловити якесь слово.., щоб не сказати дуже погано. За 26 років – це перший диктант...який звалив мене наповал. По-перше – недобре прочитаний. По-друге – сам текст дурнуватий, я не знаю..Краще б читав цей текст Павло Вишебаба, який минулого року диктував..то ж хоча б можна було писати.. - але на цьому її перервали, забравши мікрофон.

Після того як цей інцидент розлетівся мережею, поведінку диктора студії, який перервав промову Гоянюк, засудили, назвавши це нахабством.

Я думала, що традиційне написання радіодиктанту національної єдності, як завжди, буде приємним викликом. Виявилося воно неприємним стресом. Бо писати в тому темпі - навіть після зауважень ведучого Наталії Сумській - було нереально. Писала не як диктант, а як конспект - курка лапою, і де вже там думати про варіативну пунктуацію…Але головна моя претензія - навіть не до Наталії Сумської. Головна моя претензія до редактора, який дав команду вимкнути з ефіру пані Христину Гоянюк, львівʼянку, яка писала цей диктант вже 26-й раз, і не раз була його переможницею. Вона у прямому ефірі сказала, що вперше за 26 років текст було прочитано так, що його було неможливо записати. І її вимкнули з ефіру посеред речення. Грубо і нахабно - написала Ярина Ключковська.

Вона підкреслила, що очікування від цієї події були зовсім іншими, але "за цей інцидент - і, може, за цей диктант загалом - варто попросити пробачення".

Авторка тексту для диктанту також не залишились осторонь. Вона іронічно прокоментувала мету диктанту – єдність.

Радіодиктант справді єднає...! Зараз всі обʼєднані ідеєю, що важко читали й що це за слова взагалі, а коли оприлюднять текст, то всі обʼєднаються під гаслом "Нащо там кома? - написала Євгенія Кузнєцова.

Дехто також підтримав пані Сумську, зазначивши, що певно вона і сама розуміє, що прочитання було далеким від ідеалу.

Насправді хочу зараз підтримати пані Наталю Сумську. Думаю, вона й сама розуміє, що сьогодні читання диктанту не вдалося, тож дуже хочеться попросити всіх не загострювати і не доводити аж до негативу. Ми ж пишемо Радіодиктант національної єдності не для того, щоб засмучуватися і сваритися). По суті це гарна розвага, яка ще й має здатність добряче нас об’єднувати. Сьогодні мільйони людей одночасно писали українською — і це головне - підкреслила Тетяна Власова.

Нагадаємо

У понеділок, 27 жовтня об 11:00 пройшов Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Текст радіодиктанту написала українська письменниця Євгенія Кузнєцова, авторка романів "Спитайте Мієчку", "Драбина", "Вівці цілі", а голосом заходу стала народна артистка України та телеведуча Наталія Сумська.