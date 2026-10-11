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Зірка популярного американського серіалу зламав ногу під час зйомок – постраждали ще 3 людини

Київ • УНН

 • 1944 перегляди

Олівер Старк травмував щиколотку під час трюку й переніс операцію. На майданчику також постраждали троє учасників зйомок.

Зірка популярного американського серіалу зламав ногу під час зйомок – постраждали ще 3 людини

Британський актор Олівер Старк, відомий за роллю Евана Баклі в американському серіалі "9-1-1", отримав серйозну травму під час виконання трюку на знімальному майданчику. Крім нього, у різних інцидентах постраждали ще 3 учасники виробництва. Про це повідомляє Page Six, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, у серпні Старк зламав щиколотку під час знімання складної сцени. Травма виявилася настільки серйозною, що акторові знадобилася операція.

Попри це, Старк уже повернувся до роботи над 10 сезоном серіалу. Однак його випадок виявився не єдиним інцидентом на майданчику.

Що сталося з іншими учасниками зйомок

Під час репетиції того самого трюку травму щиколотки отримав дублер актора, який відмовився від медичної допомоги.

Ще один каскадер порізав руку об гострий метал, через що лікарям довелося накладати шви. Інший учасник зйомок отримав перелом ребра та травму легені після невдалого приземлення під час імітації провалювання ґрунту.

За даними Page Six, виробництво серіалу триває. Телеканал ABC наразі не прокоментував інформацію про травмування учасників знімальної групи.

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Степан Гафтко

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