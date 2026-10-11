Звезда популярного американского сериала сломал ногу во время съёмок — пострадали ещё 3 человека

Британский актер Оливер Старк, известный по роли Эвана Бакли в американском сериале "9-1-1", получил серьезную травму во время выполнения трюка на съемочной площадке. Кроме него, в различных инцидентах пострадали еще 3 участника производства. Об этом сообщает Page Six, пишет УНН.

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По информации издания, в августе Старк сломал лодыжку во время съемок сложной сцены. Травма оказалась настолько серьезной, что актеру потребовалась операция.

Несмотря на это, Старк уже вернулся к работе над 10-м сезоном сериала. Однако его случай оказался не единственным инцидентом на площадке.

Что произошло с другими участниками съемок

Во время репетиции того же трюка травму лодыжки получил дублер актера, который отказался от медицинской помощи.

Еще один каскадер порезал руку об острый металл, из-за чего врачам пришлось накладывать швы. Другой участник съемок получил перелом ребра и травму легкого после неудачного приземления во время имитации проваливания грунта.

По данным Page Six, производство сериала продолжается. Телеканал ABC пока не прокомментировал информацию о травмировании участников съемочной группы.

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