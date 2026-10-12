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КНДР запустила дві балістичні ракети в бік Японського моря - одна пролетіла понад 910 км

Київ • УНН

 • 1296 перегляди

Північна Корея запустила дві балістичні ракети в бік Японського моря. Одна з них пролетіла понад 910 км, збитків не зафіксовано.

КНДР запустила дві балістичні ракети в бік Японського моря - одна пролетіла понад 910 км

Північна Корея вранці у понеділок, 12 жовтня, запустила кілька балістичних ракет у напрямку Японського моря. Про це повідомляє Міністерство оборони Японії, пише УНН.

Сьогодні близько 9-ї години Північна Корея запустила з внутрішніх районів країни щонайменше дві балістичні ракети у північно-східному та східному напрямках. За попередніми оцінками, вони впали поблизу східного узбережжя Північної Кореї та в Японському морі. Наразі не підтверджено, що ракети досягли території Японії або її виключної економічної зони (ВЕЗ)

- йдеться у повідомленні.

Щодо другої ракети, зокрема можливості її польоту за нестандартною траєкторією, Японія, США та Південна Корея наразі проводять детальний аналіз у тісній координації.

Зазначається, що першу ракету запустили приблизно о 9:19. Вона досягла максимальної висоти близько 20 км і пролетіла приблизно 220 км.

Другу ракету запустили приблизно о 9:36. Вона досягла максимальної висоти близько 70 км і пролетіла понад 910 км.

Японський уряд передав відповідну інформацію літакам і суднам, що перебувають поблизу. Станом на цей момент повідомлень про завдані збитки чи інші наслідки не надходило.

КНДР пригрозила Південній Кореї жорсткими заходами через звинувачення у "мінному інциденті"06.10.26, 15:39 • 4346 переглядiв

Ольга Розгон

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Північна Корея
Південна Корея
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