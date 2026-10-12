КНДР запустила дві балістичні ракети в бік Японського моря - одна пролетіла понад 910 км
Київ • УНН
Північна Корея запустила дві балістичні ракети в бік Японського моря. Одна з них пролетіла понад 910 км, збитків не зафіксовано.
Північна Корея вранці у понеділок, 12 жовтня, запустила кілька балістичних ракет у напрямку Японського моря. Про це повідомляє Міністерство оборони Японії, пише УНН.
Сьогодні близько 9-ї години Північна Корея запустила з внутрішніх районів країни щонайменше дві балістичні ракети у північно-східному та східному напрямках. За попередніми оцінками, вони впали поблизу східного узбережжя Північної Кореї та в Японському морі. Наразі не підтверджено, що ракети досягли території Японії або її виключної економічної зони (ВЕЗ)
Щодо другої ракети, зокрема можливості її польоту за нестандартною траєкторією, Японія, США та Південна Корея наразі проводять детальний аналіз у тісній координації.
Зазначається, що першу ракету запустили приблизно о 9:19. Вона досягла максимальної висоти близько 20 км і пролетіла приблизно 220 км.
Другу ракету запустили приблизно о 9:36. Вона досягла максимальної висоти близько 70 км і пролетіла понад 910 км.
Японський уряд передав відповідну інформацію літакам і суднам, що перебувають поблизу. Станом на цей момент повідомлень про завдані збитки чи інші наслідки не надходило.
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